mas que palabras Presentación De esta saldremos borrachos Publicado: 18/03/2023 10:59 (UTC+1) Última actualización: 18/03/2023 10:59 (UTC+1) Almudena Cacho abre el programa con su recomendación habitual. Esta vez 'Beber' un honesto relato en primera persona sobre el alcoholismo escrito por el guionista y humorista Pere Aznar.

Viendo cómo está el mundo, lo raro es que haya gente que se conserve cuerda. Quien dice cuerda, dice abstemia, desempastillada o relajada. La chavalería (edad que se extiende hasta los 40 y más allá) anda usando apps para conocer gente y un porcentaje de mujeres nada desdeñable, el 22% dice que fue violada en una de esas citas.

Antaño, se pagaba a los obreros con un tanto en vino a consumir en el tajo. La pandemia ha dejado un reguero de cirrosis hepáticas que dobla las tasas anteriores a la Covid-19. Esta vez el alcohol lo hemos pagado nosotros mismos en el confinamiento. Cómo no entender la anestesia. Pere Aznar ha escrito un libro titulado "Beber" publicado por Aguilar. Recuerda el autor cómo podía faltar papel higiénico en el supermercado, pero lo que nunca faltaba era el alcohol y señala:

"Me imagino a las grandes compañías de bebidas alcohólicas lanzando arengas a sus umpa lumpas para que hicieran un esfuerzo extra y cumplir con las entregas. Vamos amigos, toda la humanidad nos necesita para poder anestesiar la ansiedad. Pisad uva, fermentad malta, añadir caña al ron como si os fuera la puta vida en ello. El mundo os necesita. El mundo requiere de nuestro esfuerzo para poder tener ese medio mareo constante que les haga un poco más llevadera la puta curva de contagios…"

La frase "de esta saldremos mejores" me parece con el tiempo, tremendamente equivocada, dice este guionista de éxito, no porque no hayamos salido mejores, que tampoco, sino porque la correcta era: "De esta saldremos borrachos". Y yo salí borracho, perdón. Yo entré ya borracho y salí mucho más borracho.

Pere dejó de beber el 13 de julio de 2021. La bestia le acompañó 27 años, desde los 13. Tiene 41.