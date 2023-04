mas que palabras Moso Music Desaparecieron sin dejar rastro Roberto Moso Publicado: 22/04/2023 12:35 (UTC+2) Última actualización: 22/04/2023 12:35 (UTC+2) Os queremos hoy relatar otras tres que no tienen un final tan feliz o no lo patrece, al menos. Son las historias de tres músicos, dos hombres y una mujer que un buen día desaparecieron sin dejar rastro y que, a día de hoy, nadie sabe que pasó con ellos, ni siquiera si aun siguen con vida. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Connie Converse. 14:46 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Desaparecieron sin dejar rastro

En 2012 la película documental "Searching for Sugar Man" del director sueco Malik Bendjelloul supuso un auténtico fenómeno de masas. Como muchos recordareis, el fime cuenta la historia de Sixto Rodriguez, un músico de Detroit cuya pista se perdió tras la grabación de su único disco. A pesar de no haber tenido éxito comercial en su país natal, Rodriguez logró con su disco un éxito considerable en Sudáfrica. Movido por la curiosidad. ell periodista sudafricano Craig Bartholomew-Strydom inicia una investigación y finalmente descubre que Rodriguez lleva años trabajando en la construcción, ajeno por completo a su lejano éxito.

JIM SULLIVAN

Al hilo de esta historia, cargada de misterio y emotividad, os queremos hoy relatar otras tres que no tienen un final tan feliz o no lo patrece, al menos. Son las historias de tres músicos, dos hombres y una mujer que un buen día desaparecieron sin dejar rastro y que, a día de hoy, nadie sabe que pasó con ellos, ni siquiera si aun siguen con vida.

Comenzamos hablando de Jim Sullivan: Sullivan, un cantautor y guitarrista estadounidense nacido en 1940 y desaparecido en 1975. Tuvo una carrera musical corta con un estilo que mezclaba elementos de country, folk, rock y blues. Su primer álbum, "U.F.O.", de 1969, recibió críticas positivas pero no tuvo gran éxito comercial. En 1972, Sullivan lanzó su segundo y último álbum, "Jim Sullivan", con una respuesta más tibia por parte de la crítica.

Poco después el músico desapareció misteriosamente mientras viajaba por el desierto de Nuevo México. Su auto fue encontrado abandonado en una carretera secundaria, pero nunca se encontró rastro de su persona. Su desaparición ha dado lugar a todo tipo de especulaciones. La temática de su primer album, repleta de alusiones a las ciencias ocultas ha contribuido en buena medida a amplificar el misterio… Y vamos otra historia cargada de misterio; la de Connie Converse,

CONNIE CONVERSE

Connie Converse fue una cantautora y guitarrista estadounidense nacida en 1924 en New Hampshire. Aunque nunca logró una gran fama durante su vida, su trabajo ha sido reconocido como una influencia importante en la música folk y el indie rock. Converse comenzó a escribir y grabar música en los años 50, y sus canciones son conocidas por su estilo poético y melancólico, y su habilidad para explorar temas profundos y complejos. A pesar de haber grabado varias maquetas y haber enviado demos a diversas discográficas, nunca logró un contrato discográfico, y en la década de 1960, decidió abandonar la música y desaparecer.

Sus grabaciones fueron redescubiertas en la década de 2000, y se ha lanzado una serie de álbumes recopilatorios con su trabajo. Converse se ha convertido en un icono de la música indie y es admirada por su talento, su originalidad y su honestidad emocional. También se ha destacado su vida como precursora y luchadora por la igualdad de género, ya que su obra trataba de temas importantes para las mujeres y ella misma luchó por sus derechos en una época de grandes desigualdades. Converse desapareció de la vida pública en los años 70 y nadie, ni familia ni amigos saben qué fue de ella después de ese momento.

Otro misterio sin resolver; el de Richey Edwards, músico y compositor galés nacido en 1967 y fallecido en 1995. Era el guitarrista y principal letrista de Manic Street Preachers.

RICHEY EDWARDS

Edwards se unió a la banda en 1989 y rápidamente se convirtió en una figura importante en la escena musical británica, gracias, entre otras cosas, a sus letras de contenido político y social. Durante su carrera con Manic Street Preachers, Edwards se destacó por su comportamiento excéntrico y sus actitudes autodestructivas. En 1991, se cortó la mano con un cuchillo durante una entrevista promocional, y en 1994, desapareció misteriosamente.

Encontraron su coche, sin batería, aparcado cerca del Severn Bridge, un puente colgante de acero, de un kilómetro y medio de longitud, que une Gales con Inglaterra. Es tristemente famoso porque los suicidas lo usan frecuentemente. Se supone que eso es lo que hizo Richey. Pero es algo que nunca se ha podido comprobar.

En 2008, 13 años después de su desaparición, el que fuera guitarrista de Manic Street Preachers, fue declarado oficialmente muerto. En el libro Withdrawn Traces: Searching for the Truth About Richey Manic de 2019, se abona con numerosas pruebas la tesis de que Edwards planeó, deliberadamente su propia desaparición. Su familia no pierde la esperanza de encontrarle.