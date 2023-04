mas que palabras Entrevista 42 Urduliz: Escuela sin profesores, gratuita y con un grado de empleabilidad del 100% Publicado: 23/04/2023 09:57 (UTC+2) Última actualización: 23/04/2023 09:57 (UTC+2) Estibaliz Leon nos presenta la plataforma 42 Urduliz en Bizkaia. Un campus de programación puesto en marcha por la Diputación de Bizkaia y la Fundación Telefónica con una metodología de aprendizaje revolucionaria. Escuchar la página Escuchar la página

42 Urduliz es un campus de programación para generar perfiles laborales digitales. Es gratuito, no hay profesores, está abierto las 24 horas del día los siete días de la semana, no hace falta titulación alguna, tienes que ser mayor de 18 años para entrar y el grado de empleabilidad es del 100%. La iniciativa acaba de cumplir dos años en sus instalaciones de Torre Urduliz en las antiguas oficinas de Mecánica La Peña. Con este motivo, ayer se celebró una jornada de puertas abiertas para dar a conocer el campus y el preparatorio para el próximo curso de aceptación que será del 8 de mayo al 2 de junio. Es una iniciativa puesta en marcha por la Diputación de Bizkaia y Telefónica. Estibaliz Leon nos cuenta más sobre esta particular escuela.