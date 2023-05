mas que palabras Presentación "Trump hace queso sin acercarse a la leche" Publicado: 13/05/2023 10:46 (UTC+2) Última actualización: 13/05/2023 10:46 (UTC+2) Almudena Cacho abre el programa con una recomendación. El libro 'Jesús y John Wayne', de la historiadora Kristin Kobes du Mez que publica Capitán Swing. Escuchar la página Escuchar la página

Cuando estén demasiado contentos, no sé, porque las cosas no le van tan mal como pronosticaba, ha asistido a un debate de altura, leído un libro emocionante, escuchado una emisión digna o visto una, por rizar el rizo... y se sienta extraño por ese cúmulo de bienestar personal… ponga las noticias y asegúrese de que Trump protagoniza alguna de ellas: la de su condena por abuso sexual y la risa que le da deshacerse de 5 millones de dólares para la indemnización. Se duele por todas las personas indignas y terribles que lo atacan, se refiere a las mujeres que lo han denunciado e incluso a la presentadora de la CNN a quien concedía una entrevista después de conocerse la sentencia de los abusos. Todas ellas indignas y deshonestas excepto las que asaltaron el capitolio, buena gente a la que sacaría de prisión si lo eligen presidente. Again. Acabaría con la guerra en Ucrania de un plumazo. Again. Y no parece desconfiar de sus pares en el partido Republicano ya que, piensa, "si le apoyaron entonces porque no lo harán próximamente". Trump tiene el cuajo de decir todo eso a cara de perro para una audiencia que lo aplaude y le ríe los improperios, la misoginia y el racismo. Trump hace queso sin acercarse a la leche.



Estoy leyendo un libro titulado "Jesús y Jhon Wayne", de la historiadora Kristin Kobes du Mez que publica Capitán Swing. La cosa va de cómo los evangélicos blancos corrompieron la fe cristiana y fracturaron los Estados Unidos. Una fractura que no ha conseguido soldar Joe Biden.

La cultura evangélica, dice la autora, rinde tributo a hombres como Oliver North, Ronald Regan, Mel Gibson o John Wayne. Gentes que aúpan al héroe blanco que defiende una América Cristiana.

Trump, el patriarca del patriarcado, aparece en una de las imágenes que contiene el libro besando a la hija de Wayne. Los teóricos de la masculinidad evangélica adoran las armas porque cultivan la masculinidad auténtica, la otorgada por Dios. En una de las convenciones de la asociación nacional del rifle, esa asociación de a Dios rezando y con la automática disparando, un famoso deportista pontificaba señalando que Jesús no era ningún pacifista. En su camiseta se leía: "Dios me ama y ama mis armas". Si esa es la masculinidad, imaginen cómo es su equivalente femenino: princesas y madres. Cemento familiar. Sumisión y reproducción, la paridora pagada con pan, como diría Silvio Rodriguez.

Ahora que nuestra clase política despliega sus colas reales o republicanas, en Estados Unidos se puede estar gestando la presidencia de un condenado por abuso sexual. Jesús y John Wayne, de Kristin Kobes Du Mez. Edita Capitán Swing.