mas que palabras Presentación La historia del mundo contada a través de las familias Publicado: 03/06/2023 12:03 (UTC+2) Última actualización: 03/06/2023 12:03 (UTC+2) Almudena Cacho abre el programa con una recomendación: el libro del historiador y escritor Simon Sebag Montefiore 'El mundo, una historia de familias'.

Está la familia de una y luego la que se elige y pasará a ser la familia no elegida de otros y quizá también y en democracia, la familia que conforma el partido. Entre nosotros, se emplea mucho la muletilla "la familia socialista", casi nada la expresión "familia popular" y algo más "la familia nacionalista" que abarca más de un solo partido. Si todas las familias felices se parecen pero las desgraciadas lo son cada una a su manera, la gran familia de la izquierda es la que menos se fía de sus miembros -es su manera de desgracia- por lo que acaba más bien desmembrada... y luego, arrégleme usted esto.

Un inmenso libro ha estado observándome durante semanas en la mesa de trabajo. Intimidada por sus 1400 páginas, se trata de "El Mundo, una historia de familias" que publica Crítica, del ambicioso -por lo monumental- y premiado autor Simon Sebag Montefiore. Y me he puesto con él cuando relacioné este tratado monumental sobre la historia del mundo a través de las familias de ordeno y mando con las "familias políticas o económicas" más cercanas que suelen incluir entre sus miembros, desde siempre y, con frecuencia, a familias reales, quiero decir de la vida real, no de la realeza, más allá de la metáfora.



En esta historia de familias, como historia del mundo, la colorista portada anima al lector a seguir con su mirada desde la primera huella impresa de una familia descubierta hasta la fecha, lo que ocurrió hace unos 950.000 años hasta, el mundo de los Trump y los Xi, los saudíes, los Assad y los Kim, nuestro mundo de 8000 millones de personas. La vida, recuerda el autor la cita de Kirkegaard, solo se puede entender hacia atrás, pero hay que vivirla hacia adelante.



Desfilan por el libro, por citar algunas familias, Medicis e Incas, Bonapartes, Habsburgos y Zulúes, los Castro, los Krupp o los Rockeffeler. También los menos conocidos personajes como Sayyida al-Hurra, reina pirata marroquí o el mendigo Hongwu fundador con el tiempo, de la dinastía Ming.



La invasión de Ucrania por Putin no es una forma nueva de ejercer y ampliar el poder: tiene la ferocidad de las armas de sílex, que es el regreso a una normalidad que para las dinastías de este libro -caudillos, reyes y dictadores- sería, sencillamente, rutinaria. Tras la paz de 70 años se ha retomado el desorden normal de la historia que nunca es historia si se aleja el foco suficientemente, siempre en marcha. Las dinastías vuelven aunque nunca se hayan ido del todo y muchos países del globo, según el autor, ya son sistemas de gobierno de daga y iPhone. Todas las naciones están formadas por familias en movimiento, solo hay que observar las migraciones: las que se producen entre países ricos (nuestras masivas remesas de sanitarios al extranjero) y las que tienen como origen naciones pobres (pateras y pateras, vallas y alambradas). El mundo, una historia de familias. De Simon Sebag Montefiore.