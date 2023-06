mas que palabras Más que palabras "Hay un hueco entre generaciones, no un conflicto" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 04/06/2023 10:01 (UTC+2) Última actualización: 04/06/2023 10:01 (UTC+2) La escritora y periodista Azahara Palomeque nos presenta su ensayo "Vivir peor que nuestros padres" (Anagrama) Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Azahara Palomeque. Foto CEDIDA 24:38 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Boomers frente a millennials. Los primeros crecieron durante la Transición y se incorporaron al mercado laboral en los 80. Muchos de ellos, con un puesto de trabajo para toda la vida. Los segundos se enfrentan a un futuro incierto con la precariedad laboral y la crisis medioambiental como menú del día. La periodista y escritora Azahara Palomeque (1986) pertenece a esta última generación y en su ensayo "Vivir peor que nuestros padres" (Anagrama) analiza la herencia recibida: "Hemos asociado la educación al trabajo. Hemos tenido una educación muy meritocrática que, al final, no se ha traducido en empleo". Y añade: "Las condiciones climáticas y económicas están ligadas entre sí y ello hace que el futuro nos dé miedo". No como en la generación de nuestros padres, en la que sabían que tenían un "horizonte de mejora". Hoy, ambas generaciones "hablamos lenguajes diferentes". Así y todo, Palomeque no cree que haya un conflicto generacional, sino una fractura, y una fractura se puede arreglar, en este caso "con diálogo".