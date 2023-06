mas que palabras Presentación ¿A qué sabe un buen beso? Publicado: 04/06/2023 10:13 (UTC+2) Última actualización: 04/06/2023 10:13 (UTC+2) Almudena Cacho abre el programa con una disertación poética del autor de 'Cien formas de romper un glaciar' Carlos Zanón. Escuchar la página Escuchar la página

Si me preguntaran, coincidiría con Carlos Zanón en que los besos sean, quizá, lo mejor de la vida. ¿A qué sabe un buen beso? ¿Qué contiene? ¿Qué es lo que no tiene, pero lleva implícito?



Hay besos de amor sin deseo y deseo de besos sin amor, hay besos castos y lujuriosos, de conveniencia y al aire. Besos caníbales y besos etéreos. Se besa con la boca pero no siempre en ella.



Habrá siempre besos por descubrir, pero todos sabemos lo que en un beso es maravilla. Zanón escribe sobre besos en Cien formas de romper un glaciar. De Barcelona a Buenos Aires, cien crónicas implacables que pueden encontrar en su librería, editado por Salamandra dentro de su colección "miradas". Zanón dice cosas hermosas sobre los besos y hasta elige la música para esta presentación:



Por muchas veces que lo hayamos dejado siempre quedamos para besarnos. Roberto Bolaño se preguntaba en un verso escrito desde una tienda de campaña: qué hay en una boca cuando besa. ¿Qué pasa con los besos? Todos quisimos a gente que no supimos besar, que no nos supo besar. Nada de eso funcionó. No hay penitencia ni examen de recuperación para un mal beso. No hay dinero que lo arregle. Ni la lengua importa. Es la boca, los labios. Mira qué fácil, qué enigmático. Es difícil de explicar. Quizá nos hayamos obsesionado con ser felices y ser amados y amar, y en el fondo lo único que importa es besarse y ya está. Con ganas. Sin razón. Al margen de la ley de los hombres si es preciso. Judas besaba condenando, Elia abría la boca y era como un pez, y hay quien te manda besos desde lejos, en móviles y trenes rápidos. No digo que no valgan, pero tu y yo hemos de volver a quedar para besarnos. Besos, besos, besos contra la muerte. Besos dentro de caramelos y canciones de Bon Iver.