mas que palabras Presentación El pelo sí importa Publicado: 10/06/2023 10:57 (UTC+2) Última actualización: 10/06/2023 10:57 (UTC+2) Almudena Cacho abre el programa con una recomendación, el libro de la autora, académica y locutora Emma Dabiri 'No me toques el pelo', el origen y la historia del cabello afro.

Emma Dabiri, hija de irlandesa y nigeriano, autora, académica y locutora, ha escrito un libro sobre el origen y la historia del cabello afro, titulado, 'No me toques el pelo'. Por el libro, que publica Capitan Swing desfilan teorías y descripciones, historias, reflexiones y adjetivos aplicados al pelo afro aunque el pelo afro no es inherentemente africano, ya que en los contextos de África occidental, el pelo, raras veces se deja sin moldear o trenzar.



Si todo es político, el pelo también lo es, especialmente el pelo de las personas negras, aún más el de las mujeres.



La prohibición del pelo afro en centros de enseñanza y oficinas públicas en numerosos lugares del mundo, tiene su némesis en el movimiento del pelo natural, una liberación del pelo que también libera a quien lo porta y al grupo. El pelo es político.



Que el pelo importa dan fe pelucas y peluquines, implantes y rasurados, desde el pelo de los futbolistas al de las estrellas de cine. Desde el peinado infantil con sus lazos y melenas tratadas en casa hasta la tradicional peluquería de señoras de las que hay varias sedes en cada barrio.



En nuestra cultura blanca al pelo poco domable, disparado o con remolinos, rizado o crespo lo hemos llamado pelo malo y por extensión al pelo apretado que crece hacia arriba, como describe Dabiri. Pelo Malo se titulaba la película que triunfaba hace diez años en Zinemaldia, el festival de cine de San Sebastián. En los últimos años he visto, leído y escuchado auténticos tratados sobre el pelo afro y los cuidados que necesita, desde las almohadas hasta los productos, desde los trenzados hasta las pelucas y extensiones, como las de Beyonce, por poner un ejemplo. Chimamanda Ngozi Adichie relata cuidadosamente el día entero dedicado a peinar su pelo a cuatro manos o más y la planificación que un día así requiere sobre el calendario en Americanah, una de sus obras más conocidas.



En 'No me toques el pelo' descubrirán un mundo distinto, el del pelo de tipo 4, el pelo de las protagonistas de Black Panther la tercera película en recaudar más que Titanic en Estados Unidos, recuerda Dabiri, cuando reflexiona sobre el cambio que está teniendo lugar respecto a las mujeres negras y su pelo. Interesante, distinto, integrador, sorprendente y cargado de información.