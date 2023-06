mas que palabras Más que palabras "Todos los abogados tendrían que ser premiados alguna vez en su vida" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 10/06/2023 12:23 (UTC+2) Última actualización: 10/06/2023 12:23 (UTC+2) Kenari Orbe opta a los premios Best Lawyer, los más antiguos y prestigiosos del mundo en el campo de la Abogacía Escuchar la página Escuchar la página

El abogado Kenari Orbe en los estudios de Radio Euskadi en Bilbao. EITB MEDIA 21:17 min

Nuestro colaborador y abogado del despacho Busturia Consulting de Las Arenas, Getxo, acumula 11 nominaciones a los Best Lawyer, siendo la primera vez que concurren tantas candidaturas en una persona física, según ha reconocido la propia organización norteamericana. Son los propios abogados de todo el mundo quienes nominan a los candidatos y eligen a los premiados. "Que a uno le reconozcan sus propios compañeros es un orgullo". Pero no hay que olvidar que ese reconocimiento "viene por un trabajo realizado antes y éso es lo más importante", señala el letrado. Los premios Best Lawyer se fallan a finales de año. Kenari Orbe ya tiene uno en su poder, en la categoría de Litigios. Orbe opta también al premio Toga de Oro en su primera edición. Este galardón está instituido por la Sociedad Europea del Fomento Social y Cultural, que preside Luis María Ansón.