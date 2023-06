mas que palabras Entrevista Jesús Terrés: "La belleza es una manera de mirar" Publicado: 11/06/2023 12:05 (UTC+2) Última actualización: 11/06/2023 12:14 (UTC+2) Nos visita el periodista y escritor valenciano Jesús Terrés para presentar su primera novela 'Buscaba la belleza', el hedonismo hecho literatura publicado por Destino. Escuchar la página Escuchar la página

Como dice nuestro invitado de hoy, "la búsqueda de la belleza no es una estación de llegada, sino un camino". Jesús Terrés escribe sobre gastronomía, viajes y en torno a "cosas que amar" en Vanity Fair y Condé Nast Traveler. Tiene un libro de relatos titulado 'Nada importa' y acaba de publicar su primera novela 'Buscaba la belleza', un viaje personal que rondaba la cabeza del escritor desde hace tiempo. Pese a ser un gran escritor, Terrés nos ha confesado que no le ha sido fácil escribir la novela: "no era mi terreno".