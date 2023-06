mas que palabras Más que palabras Mari Puri Herrero: "Soy una persona aburrida, pero no me aburro jamás" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 24/06/2023 14:36 (UTC+2) Última actualización: 24/06/2023 14:36 (UTC+2) La pintora, escultora y grabadora bilbaína nos atiende desde su refugio veraniego de Menagarai donde sigue trabajando en nuevas obras Escuchar la página Escuchar la página

La autora de Marijaia no se ha dejado devorar por su personaje. De hecho, ya tenía una sólida carrera antes de crear al símbolo de la Aste Nagusia bilbaína y la ha seguido teniendo después. Prueba de ello es el premio Gure Artea 2022 a toda su trayectoria. Un galardón que es el más prestigioso que se concede en Euskadi a las artes. Mari Puri Herrero conserva intacta su capacidad de sorprenderse porque "mientras tienes vida ves muchas cosas y no me apetece repetir lo que ya he hecho". A la hora de crear, la pintora considera que "la mirada del artista es la base; la técnica es el lenguaje". No se tiene por feminista de pancarta, sino que es partidaria de "dar testimonio con tu propia vida de las ideas que tienes". Pero Mari Puri Herrero tiene un temor muy grande: "al avance mundial de la extrema derecha" que observa con gran preocupación.