Reportaje Cruceros: Lo que conviene saber Asier Corral Publicado: 31/07/2023 12:44 (UTC+2)

Imagina un majestuoso coloso flotante, una ciudad de luces que desafía a la gravedad, diseñada para asombrar y deleitar a cada uno de sus pasajeros.

En efecto, hablamos del crucero, para muchas personas, la escapada definitiva cuando planean sus viajes. Pequeños mundos ambulantes con todas las comodidades, comida y entretenimiento en un solo lugar.

Súbanse todos a bordo, el crucero está a punto de partir.

Bien seas un pasajero frecuente o estés pensando en embarcarte por primera vez, estos secretos te serán útiles antes de embarcar. Desde aspectos ocultos hasta cosas que el personal rara vez revela a los pasajeros, estos hechos te harán vivir la experiencia de una manera diferente.

Vamos a empezar con algunos lugares que seguramente no sabías que un crucero tenía.

El primero. Todo crucero tiene una morgue. Aunque no es algo que se hable abiertamente, todos los cruceros están equipados con una morgue a bordo. Debido a la cantidad de pasajeros, especialmente personas mayores, es bastante común que ocurran fallecimientos durante los viajes. La morgue suele estar fuera del alcance de los pasajeros y tiene espacio para alojar varios cuerpos.

En los cruceros, existe un calabozo reservado para pasajeros que rompen las leyes o amenazan la seguridad de otros. No hay un juez a bordo, por lo que los infractores suelen permanecer en el calabozo hasta que el crucero llegue a puerto y puedan ser entregados a las autoridades.

Vamos con un espacio menos desagradable. Muchos cruceros también tienen una piscina "secreta" reservada exclusivamente para el personal. Eso sí, son mucho menos espectaculares que las que destacan en la típica cubierta de piscinas.

Otra de las pequeñas ventajas de las que goza el personal de los cruceros es que suelen recibir descuentos en alcohol, aunque se someten a pruebas aleatorias para asegurarse de que no consumen mientras están trabajando. Sin embargo, según algunos ex empleados, el consumo de alcohol entre el personal es más común de lo que se piensa.

Eso sí, las pequeñas ventajas que pueden llegar a tener no se pueden comparar con su mala situación laboral.

Y es que el personal de tripulación en los cruceros no suele recibir una remuneración elevada debido a que las leyes que rigen en aguas internacionales son menos estrictas. Algunas líneas de cruceros pueden aprovechar estas lagunas legales para evitar pagar horas extras y salarios mínimos.

También hay que decir que los espacios para el personal en los cruceros suelen ser pequeños y compartidos. Y aunque el personal tiene áreas de recreación exclusivas, su tiempo libre es limitado debido a las largas horas de trabajo.

Más curiosidades sobre la tripulación. El personal de los cruceros utiliza un lenguaje en código para comunicarse entre ellos y evitar causar pánico entre los pasajeros durante situaciones de emergencia. Estos códigos se utilizan para coordinar acciones en casos de incendios, derrames, emergencias médicas y otras situaciones. Por ejemplo, la palabra asociada a una persona que cae por la borda es "oscar".

Y si alguien como Oscar cae por la borda, es difícil localizarlo debido a la falta de puntos de referencia en el océano. Se lanzan objetos al agua para marcar el lugar, pero la tarea es extremadamente difícil desde la altura de un crucero.

Entre 1995 y 2011, alrededor de 165 personas desaparecieron en cruceros. Y no nos referimos a nuestro amigo Oscar, que cayó por la borda, si no a personas que simplemente desaparecen sin dejar rastro y nunca son vistas de nuevo. La de caer por la borda podría ser una explicación. Otra posible explicación es que estas personas fueron secuestradas y arrojadas desde el crucero. Sin embargo, no hay certeza de que existan pasajeros que lancen a otros por la borda.

Otro problema es la forma en que los cruceros desechan su basura. Muchos cruceros tiran desechos al océano cuando están a unas 12 millas de la costa. Aunque estos desechos deben ser tratados previamente, siguen siendo perjudiciales para el medio ambiente. Además, algunos cruceros pueden aprovecharse de las leyes laxas de algunos países y descargar desechos cuando están más cerca de ellos.

A parte de la forma en la que desechan la basura, son comunes en los cruceros los brotes de enfermedades debido a la concentración de personas en espacios reducidos. Antes de la pandemia de COVID-19, ya se habían registrado brotes de norovirus y otras enfermedades a bordo de cruceros.

Los incendios son otro riesgo en los cruceros. A lo largo de los años, ha habido numerosos informes de incendios a bordo de cruceros, lo que puede ser extremadamente peligroso en medio del mar. Aunque los barcos están equipados con medidas de seguridad, cualquier incendio que no se controle a tiempo podría tener consecuencias graves.

Puede que no lo pienses de inmediato, ya que la mayoría de los anuncios comerciales muestran cruceros navegando en aguas tranquilas. Pero ningún barco está exento de las aguas turbulentas, incluidos los cruceros. A pesar de ser grandes, son muy pesados, lo que los hace propensos a balancearse mucho mientras navegan en aguas turbulentas o durante una tormenta. Como puedes imaginar, esta experiencia no es muy placentera. Si te resulta difícil mantener el equilibrio en esta situación, es posible que debas pasar mucho tiempo en tu camarote esperando a que las aguas se calmen.

A parte de los posible mareos, también existe el riesgo de encontrarte con piratas.

Aunque normalmente escuchamos sobre piratas atacando barcos de carga, también sucede que atacan cruceros. En 2005, un crucero fue atacado, pero el personal utilizó un arma acústica para dañar los tímpanos de los piratas y evitar el ataque. Afortunadamente, el ataque fue evitado y todos pudieron seguir disfrutando de sus vacaciones. Como precaución, la mayoría del personal está entrenado para lidiar con piratas en caso de un ataque, aunque los detalles de dicho entrenamiento son confidenciales.

Y vamos a acabar con varios datos que seguro que quisieran saber todos los potenciales clientes de los cruceros.

Puedes contratar a tu propio "genio".

Muchas líneas de cruceros ofrecen un servicio especial conocido como "genio". Estos genios son miembros del personal que están disponibles para atenderte en casi todo momento y traerte lo que desees cuando lo desees. Muchas personas que viajan en cruceros utilizan este servicio, aunque generalmente está incluido en los paquetes más costosos. Los genios pueden traerte la cena o entradas de eventos directamente a tu habitación.

Aunque la mayoría de las líneas de cruceros ofrecen opciones con todo incluido, es común encontrar cargos y tarifas adicionales a bordo. Es importante leer los detalles y saber exactamente qué se incluye en el paquete.

No siempre se puede garantizar que el crucero atraque en los puertos previstos. El capitán puede decidir si detenerse o no, y el puerto tiene la última palabra sobre el desembarque de los pasajeros. De hecho es posible que en algunos lugares no te de tiempo ni para visitar la ciudad en la que atraca el crucero debido a la cantidad de gente que quiere salir a la vez.

Y recuerda. El crucero nunca, repito NUNCA te espera si llegas tarde.