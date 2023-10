mas que palabras A 3 BANDAS Ane Lindane: “Los tacos siguen siendo transgresores en boca de mujeres” ANE URKIOLA Publicado: 28/10/2023 17:44 (UTC+2) Última actualización: 28/10/2023 17:44 (UTC+2) Nuestro espacio "A tres bandas" recibe hoy a Ane Lindane. La humorista bilbaína ha publicado un libro titulado ‘Hasta la potxola me tenéis’, y continúa realizando monólogos tanto en salas como en redes sociales. Escuchar la página Escuchar la página

Ane Lindane (Bilbao,1988) es humorista, guionista y actriz. Su reciente libro, "Hasta la potxola me tenéis", editado por Zorrotz refleja su deseo de cambiar el mundo a través del humor. Afirma que es "una persona muy politizada" y que desea "cambiar la realidad y las injusticias que nos rodean".

La humorista también organiza sesiones de micrófono abierto para mujeres y géneros sexuales disidentes, junto con Raquel Torres, en un show llamado Despotorropen. Ane Lindane destaca con optimismo que cada vez más mujeres están ocupando espacios públicos, incluso aquellos considerados incómodos. "El humor es uno de los espacios que estamos conquistando las mujeres gracias a la lucha feminista".

No obstante, la comediante subraya que esto no siempre fue así. "El machismo nos ha prohibido hacer el ridículo a las mujeres, asegura. Asimismo, Ane Lindane señala que "Las mujeres siempre hemos tenido que ser cuquis y eso es tremendamente opresor. Si todo lo que tengo que hacer tiene que ser bello, poetizable o impecable, no puedo hacer nada, porque es totalmente incompatible con ser humano".