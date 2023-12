mas que palabras Más que palabras Emilio del Río: "Los dioses no perdonan la arrogancia ni la ingratitud" MARISA OZALLA | EITB MEDIA Publicado: 17/12/2023 14:31 (UTC+1) Última actualización: 17/12/2023 14:55 (UTC+1) Un viaje apasionante por la mitología clásica plagada de criaturas fantásticas, desde dioses omnipotentes a los grandes héroes cuyas gestas han llegado hasta nuestros días y forman parte indiscutible de la cultura occidental Escuchar la página Escuchar la página

Con la pasión que le da su profundo conocimiento de los clásicos, Emilio del Río asegura que "la mitología es muy igualitaria". En efecto, el Olimpo está poblado por dioses y diosas, como Zeus, Hera, Poseidón, Apolo, Atenea y Ártemis, de la que el autor señala que se muestra como una deidad feminista. También hay sitio para criaturas fantásticas como Pegaso y los grifos. No podían faltar los grandes héroes de la talla de Hércules y Perseo. Ni las historias de amor de Narciso y Eco o de Orfeo y Eurïdice. Porque los mitos clásicos "son esas primeras historias que nos contamos los humanos". No se entendería la cultura en general sin ellos y, además, "te ayudan a entender la vida". La mitología clásica no sólo no ha perdido vigencia -sostiene el autor- sino que está más presente que nunca. La misión de la NASA que llevará a la primera mujer a la luna se llama Artemis y ¿quién es Superman sino Perseo?. Emilio del Río, que es doctor en Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, firma Pequeña historia de la mitología clásica, con ilustraciones de Julius y editado por Espasa.