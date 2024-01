mas que palabras TIEMPO DE ESPERA La maleta de Álex Angulo Publicado: 14/01/2024 14:10 (UTC+1) Última actualización: 14/01/2024 14:10 (UTC+1) Este año se cumple el décimo aniversario de su fallecimiento. Uno de esos actores que además de dejarnos un legado brillante de películas, series de televisión y obras de teatro nos enseñó que se puede ser un gran intérprete y un tipo normal que vivía su oficio con entrega y humildad. Escuchar la página Escuchar la página

Álex Angulo fue un secundario de lujo. Se inició en el teatro en los años setenta. Nacido en la localidad bizkaína de Erandio en 1953, estudió magisterio e incluso ejerció de maestro, pero a los 23 años decidió cambiar su rumbo y dedicarse a la interpretación. Fue candidato en tres ocasiones a los Goya con 'El gran Vázquez', 'Muertos de risa' y 'El día de la bestia. Uno de esos actores a los que la fama no le quitó un ápice de cercanía. Siguió siempre abierto a nuevas propuestas aunque estas no estuvieran asociadas a grandes presupuestos. Hoy en 'Mas Que Palabras' hemos querido recordarle a través de nuevos proyectos, proyectos basados en su carrera y su personalidad. Mayda Zabala, su mujer y la actriz Esther Velasco se han unido en la aventura de ordenar y catalogar objetos, fotografías, recortes de prensa... que no solo dan cuenta de su trayecto como actor sino de toda una época. Este legado se llamará 'La maleta de Álex Angulo ', un proyecto disciplinar con dos líneas de trabajo: una aplicación web para guardar el fondo documental del actor y un documental en fase de preproducción que dirigirá el aragonés Alejandro Cortés.