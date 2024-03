mas que palabras Más que palabras "Nuestra vida como mujeres es lo que es gracias a las que nos precedieron" Publicado: 15/03/2024 13:47 (UTC+1) Última actualización: 15/03/2024 13:47 (UTC+1) En "Nuestras madres" (Consonni), la periodista y escritora Gemma Ruiz Palá pone voz a las mujeres que tuvieron que renunciar a tener una vida propia Escuchar la página Escuchar la página

El paisaje es de sobra conocido: todas tenemos una madre que se pasó la vida haciendo croquetas, lavando pañales y atendiendo al marido en el "débito conyugal". Madres que no tuvieron vida propia. Mujeres que debían renunciar a su trabajo al casarse. Otras no lo hicieron y se quedaron "para vestir santos", aunque llevaran su relación lésbica en secreto. Algunas viajaron a Londres y a otras no les quedó más remedio que someterse a un aborto clandestino. Ellas, que ahora rondan los 70 años, han sabido, como se dice ahora, reinventarse, encontrando momentos para sí mismas y para esas redes de amigas que tan importantes son para el equilibrio mental. Hoy, hay otras mujeres que pasan a nuestro lado cuidando del abuelo. Mujeres que dejaron a su familia muy lejos para ganarse un sustento y poder enviar dinero a sus familias. Todas estas historias y algunas más, contadas en primera persona, pueblan Nuestras madres (Consonni), de la periodista y escritora Gemma Ruiz Palá, premio Sant Jordi por este libro que se lee de un tirón y que deja un poso en la mente: "nosotras somos quienes somos gracias al esfuerzo y sacrificio de las que nos precedieron".