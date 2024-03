mas que palabras Más que palabras Lourdes Méndez Pérez: "El arte no tiene sexo, ni raza, ni clase" Publicado: 16/03/2024 13:02 (UTC+1) Última actualización: 16/03/2024 13:02 (UTC+1) Catedrática de Antropología Social de la EHU/UPV, está especializada en la relación entre arte, antropología y feminismo Escuchar la página Escuchar la página

Lourdes Méndez sostiene que o"un análisis antropológico del arte sitúa a las personas que llevan a cabo prácticas artísticas en el contexto que permite entender por qué sus obras no se valoran de la misma manera en función del sexo de quien las ha creado". Se dice que el arte no tiene sexo, "pero quienes lo crean, sí. Y éso se va a evaluar socialmente". Como acciones de mejora, la catedrática propone "inscribir el conocimiento feminista en la educación" porque el modelo actual impregna a toda la sociedad, "que decide lo que podemos y no podemos decir, hacer, crear". Lourdes Méndez Pérez estudió Antropología y Estudios Feministas en la Université Paris Vincennes Saint-Denis. Entre sus obras más conocidas destaca Antropología feminista (Síntesis).