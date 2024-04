mas que palabras Más que palabras "Ser republicano es ser ciudadano que participa, porque lo político es lo cotidiano" Publicado: 14/04/2024 12:57 (UTC+2) Última actualización: 14/04/2024 12:57 (UTC+2) Josetxo Álvarez es, según sus propias palabras, "un rojo viejo", un bilbaíno republicano Escuchar la página Escuchar la página

Este 14 de abril se cumplen 93 años de la proclamación de la II República. Djuró poco, como todo el mundo sabe, y no tuvo tiempo de aplicar todas las reformas que tenía en cartera y que la ciudadanía reclamaba. Aun así, fueron tiempos ilusionantes y se impulsaron importantes mejoras en sectores como la enseñanza, los derechos de las mujeres, las condiciones laborales y el campo. Josetxo Álvarez, republicano convencido del siglo XXI, piensa que estamos muy lejos del ideal republicano. En primer lugar, porque vivimos en bajo una monarquía, que no deja de ser un régimen anacrónico donde el poder se hereda; y en segundo lugar, porque "se agranda la desigualdad. Política y economía van por separado. Es lo que han hecho los neoliberales". Todo ésto está alejado de los ideales republicanos y ésto es así porque "la ciudadanía que no participa, que es indiferente, es el peso muerto de la Historia. Y, al final, quienes deciden son las élites".