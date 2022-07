Nada orginal Música Aniversarios y canciones inspiradas en el 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos JM | EITB MEDIA Publicado: 04/07/2022 17:00 (UTC+2) Última actualización: 04/07/2022 17:00 (UTC+2) En la lista del día figuran, entre otros, Tom Jones, Bill Withers, Jexuxmai Lopetegi, Akelarre, First Aid Kit, The Hollies, Los Tigres del Norte & Zack de la Rocha y Richard Bona Escuchar la página Escuchar la página

# 006: aniversarios y canciones inspiradas en el 4 de julio, Día de la Independencia en Estados Unidos. En la lista del día figuran, entre otros, Tom Jones, Bill Withers, Jexuxmai Lopetegi, Akelarre, First Aid Kit, The Hollies, el noruego Rune Rudberg, Los Tigres del Norte & Zack de la Rocha y Richard Bona. Entre las canciones versionadas se encuentran "Ain't no sunshine", "Everybody's talkin', "Kantuz", "America", 4th of July, Ashbury Park (Sandy)", "Somos más americanos" o "Living in America". También acude a la cita DJ Makala, con sus descubrientos más bailables y veraniegos.