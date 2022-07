Nada orginal Música Versiones de artistas presentes en el Bilbao BBK Live (segunda parte) JM | EITB MEDIA Publicado: 07/07/2022 16:30 (UTC+2) Última actualización: 07/07/2022 16:30 (UTC+2) Se escucharán las adaptaciones de grupos como The Killers, LCD Soundsystem o Franz Ferdinand sobre otros artistas o sobre bandas presentes en la actual edición del festival Escuchar la página Escuchar la página

# 008: versiones de artistas presentes en el Bilbao BBK Live (segunda parte), con las adaptaciones de grupos como The Killers, LCD Soundsystem o Franz Ferdinand sobre otros artistas o sobre bandas presentes en la actual edición del festival. Entre las canciones elegidas figuran "Human", "Romeo and Juliet", "I want your love" o "All my friends".