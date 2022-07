Nada orginal Música De 'Viva la vida' a 'We are the champions' pasando por 'Femme fatale' y otras historias Publicado: 15/07/2022 17:00 (UTC+2) Última actualización: 15/07/2022 17:00 (UTC+2) Entre los invitados, Danza Invisible, Maga, Pink Turtle, Big Star, Lou Reed y muchos otros Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página El grupo de On The Rocks en el escenario con sus inconfundibles guitarras 54:46 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

# 012 Hacemos un recorrido desde "Viva la vida" hasta "We are the champions" pasando por "Femme fatale", disfrutando de versiones hechas por Danza Invisible, Maga, Pink Turtle, Big Star, Lou Reed y muchos otros