Nada orginal Música Recordamos a Bobby Fuller en el aniversario de su muerte haciendo un repaso por sus canciones más versionada Publicado: 18/07/2022 17:00 (UTC+2) Última actualización: 18/07/2022 17:00 (UTC+2) Escuchamos también versiones de Nico, Sreaming Jay Hawkins, Simon & Garfunkel o Jimi Hendrix entre otros Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Rememoramos el fallecimiento de Bobby Fuller 55:02 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

Audios (1) Recordamos a Bobby Fuller en el aniversario de su muerte haciendo un repaso por sus canciones más versionada

# 013 En este lunes recordamos a Bobby Fuller en el aniversario de su fallecimiento, haciendo un repaso por alguna de sus canciones más versionadas como 'I fought the law' de la mano de grupos como Los Clash, Los Tiki Phantoms o The Dollars. No pueden faltar tampoco relecturas de canciones de la mano de Natacha Atlas, Niña Coyote eta Chico tornado, Te Cure, Nico muchos más.