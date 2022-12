Navarra RADIO EUSKADI El futuro político de Enrique Maya, los presupuestos de 2023 y las barras de la Plaza del Castillo, a debate RADIO EUSKADI Publicado: 10/12/2022 10:10 (UTC+1) Última actualización: 10/12/2022 10:10 (UTC+1) A pocos días de conocer la decisión final, las dudas sobre el futuro político del Alcalde de Pamplona centran el debate preelectoral. En un momento en el que la oposición ya le ha dejado claro a Navarra Suma que en 2023, una vez más, no tendrá presupuestos por su incapacidad negociadora Escuchar la página Escuchar la página

La recta final de 2022 servirá para ir definiendo las candidaturas a las elecciones de mayo de 2023. EH Bildu y el PSN llegan con la tarea echa y sus candidatos decididos. En el caso de la coalición abertzale desde el pasado mes de mayo y los socialistas que recientemente eligieron a Elma Saiz como sustituta de Maite Esporrin. La actual portavoz municipal se toma bien el relevo y dice claramente que seguirá en política.

El que todavía no ha desojado la margarita es Enrique Maya. Sin saber todavía si Navarra Suma se presentará o si lo hará UPN en solitario, el alcalde fija en Navidades el momento para anunciar su decisión. Desde su partido piden respeto a sus tiempos y aseguran que respetarán la decisión, sea la que sea. Y por último, Geroa Bai, que con la renuncia de Patxi Leuza a seguir como candidato, debe anunciar en breve quien será su cabeza de lista al Ayuntamiento de Pamplona.

Otro de los temas de actualidad son los presupuestos de 2023. Recién presentados, no tienen mucho futuro como reconoce el propio alcalde Enrique Maya. Navarra Suma acusa a la oposición de no querer negociar antes incluso de conocer los presupuestos. EH Bildu, PSN y Geroa Bai, sin embargo, recriminan al equipo de gobierno que actúa como si tuviera mayoría cuando no la tiene.

Mirando a 2023, pero en este caso a San Fermin, las barras de la Plaza del Castillo han generado una gran polémica desde su instalación por Navarra Suma. El Gobierno Municpal califica de ëxito la iniciativa puesta en marcha aunque reconoce problemas que según aseguran están analizando. La oposición, sin embargo, mira ya a las elecciones de mayor de 2023, y pide a Navarra Suma que no tome ninguna decisión irrevocable antes de la cita electoral, ya que ni EH Bildu, ni PSN ni Geroa Bai, están por la labor de que haya barras en la Plaza del Castillo en los Sanfermines de 2023.

MARIA ECHAVARRI - NAVARRA SUMA

MAIDER BELOKI - EH BILDU

MAITE ESPORRIN - PSN

PATXI LEUZA - GEROA BAI