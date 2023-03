Navarra RADIO EUSKADI La cercanía de las elecciones tensa el debate con la pasarela de Labrit y el chupinazo como protagonistas RADIO EUSKADI Publicado: 04/03/2023 10:10 (UTC+1) Última actualización: 04/03/2023 10:10 (UTC+1) Además de las planchas electorales de cada partido debatimos sobre el escenario electoral que se dibuja de cara a la cita de mayo, pero además, el sistema de elección de la persona que lanza el chupinazo y la reapertura de la pasarela de Labrit, vuelven a enfrentar a Gobierno Municipal y oposición Escuchar la página Escuchar la página

La semana en la que Osasuna ha jugado el partido de semifinales de la Copa del Rey, hemos conocido las planchas electorales de varios partidos. EH Bildu y PSN ya han presentado a sus listas completas, al menos en los primeros puestos. La coalición abertzale presenta una candidatura continuista mientrra que en el PSN sólo repite Xabier Sagardoy, que será número dos de Elma Saiz. Mientras, el enfrentamiento entre UPN y el PP v a más. Los populares acusan a los regionalistas de estar en los brazos de Bildu, mientras que el partido regionalista quita importancia a la fuga de cargos a las filas populares. Los grupos coinciden en que el Ayuntamiento de Pamplona va a ser una plaza mportante dentro de las elecciones y de ahí los nombres de primer nivel que se manejan como candidatos. Más allá de los diferentes puntos de vista que tienen a la hora de afrontar los pactos post-electorales, coinciden en la petición de que la campaña no se convierta en una trifulca constante.

La que no saldrá de la contienda electoral será la pasarela del Labrit. Apenas unos días después de que fuera reabierta, Navarra suma destaca que ya la puede utilizar la ciudadanía después de estar siete años cerrada. Y la coalicióh se muestra convencida de que el Ayuntamiento recuperará el 1,4 millones de euros invertidos en la reparación. Los grupos de la oposición, EH Bildu, PSN y Geroa Bai no acudieron a la reapertura como protesta por la gestión que ha realizado el gobierno de Enrique Maya en este asunto. Critican que se ha gastado el doble dinero en la reparación de lo que costó hacerla en 2010 nueva.

Otro tema, sobre el que se ciernen dudas, es la eleccion de la persona que lanzará el chupinazo que dé inicio a las fiestas de San Fermín. La oposición pide a Navarra Suma que recupere el sistema de votación popuar, pero Enrique Maya se niega. Considera que se trata de un sistema que nos adecuado porque deja vencedeores y vencidos, y apuesta porque sea el alcalde quien designe a la persona que deba prender la mecha festiva. EH Bildu, PSN y Geroa Bai critican que Maya no respete la voluntad popular y consideran que el sistema por el que los pamploneses y pamplonesas decidían quien lanzaba el chupinazo es el más justo. En todo caso, y preguntados si en año electoral el nuevo alcalde o alcaldesa debe ser quien designe a la persona que lance el chupinazo, todos los grupos coinciden en que hasta que no tome posesión el nuevo equipo de gobierno, no se debería elegir a la persona que dé inicio a las fiestas.