Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA Hacemos balance de la legislatura y analizamos las denuncias de LAB sobre el incumplimiento de la exclusividad RADIO EUSKADI Publicado: 18/03/2023 10:58 (UTC+1) Última actualización: 18/03/2023 10:58 (UTC+1) Los socios de gobierno califican con un notable a gestión del Gobierno de Maria Chivite, EH Bildu habla de falta de ambición y Navarra Suma no ve nada positivo en los cuatro años de Chivite al frente del Gobierno. Analizamos la situación de Osasunbidea y la nueva ayuda para familias con menores

Se acerca el fin de la legislatura, y con ello comienzan los balances. La presidenta Chivite lo ha hecho y no ha dejado indiferentes a los partidos. El PSN le da un notable alto y pone en valor la capacidad negociadora que ha tenido para sacar adelante acuerdos mirando tanto a derecha como a izquierda. Sus socios de Geroa Bai respaldan la labor pero son críticos con la falta de iniciativa en aspectos como el autogobierno foral y critican, además, la actitud del PSN hacia el euskera. El socio presupuestario, EH Bildu, asegura que el gobierno se ha quedado corto desarrollando políticas sociales y le achaca falta de ambición. Izquieda Ezkerra valora lo avanzado en la legislatura en políticas sociales, pero es muy critíca, por ejemplo, en lo que respecta al tratamiento en materia fiscal donde considera que el Gobierno no ha sido valiente. Navarra Suma, por su parte, habla del Gobierno de caos y pone como ejemplo las diferencias que ha habido entre socios. No considera que el Gobierno haya hecho nada positivo y que Chivite ha esado completamente al dictado de lo que decía EH Bildu.

Osasunbidea sigue de actualidad, en este caso por las denuncias del sindicato LAB sobre el incumplimiento de la exclusividad por parte de una decena de médicos navarros. Los partidos rechazan esta actitud de los profesionales y piden más control al Gobierno para garantizar que no se producen situaciones de este tipo. Reconocen errores en el control y califican de buena noticia que el asunto se vaya a tratar en la Oficina Anticorrupción creada. Navarra Suma, sin embargo, más allá del caso, acusa al sindicato LAB de perseguir a los médicos y situarlos en el ojo del huracán.

También analizamos la nueva ayuda de 100 euros para familias con menores de 3 años a su cargo. Todavía no se conocen todos los detalles pero estará ligada a la renta de las familias y según el Gobierno se beneficiarán de ella el 65% de los menores de 3 años en Navarra. Hay consenso entre los partidos en que cualquier ayuda que beneficie a las familias es bien acogida pero tanto Navarra Suma como EH Bildu piden más planificación. La coalición abertzale pide no centrarse en medidas paliativas sino de acometer una planificación integral que atienda a la situación de las familias con menores. Navarra Suma, va en la misma línea, y califica, además, la iniciativa como electoralista.

CARLOS PEREZ NIEVAS - NAVARRA SUMA

INMA JURIO - PSN

MIKEL ASIAIN - GEROA BAI

PATRICIA PERALES - EH BILDU

MARISA DE SIMON - IZQUIERDA EZKERRA