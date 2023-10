Navarra RADIO EUSKADI La moción de censura sobrevuela el Ayuntamiento de Pamplona RADIO EUSKADI Publicado: 07/10/2023 10:10 (UTC+2) Última actualización: 07/10/2023 10:10 (UTC+2) Las palabras de los concejales y dirigentes del PSN, unido a la minoría de UPN en el gobierno municipal, han colocado la posible moción en el debate público. Mientras, se pone en marcha el concurso de ideas de la rotonda de San Jorge y la polémica sigue rodeando al proyecto de Beloso Escuchar la página Escuchar la página

UPN asegura no temer una moción de censura, entre otras cosas, porque aseguran que no depende de ellos. Y en caso de llegar los proponentes serían los que deberían explicar los motivos. Lo cierto es que en el balance de los 100 días de alcaldía de Cristina Ibarrola, la hipotética moción de censura se ha colado en el debate. La búsqueda de comnsenso a la que apela UPN es negada por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra. Acusan a los regionalistas de unilateralidad, algo que no entienden ya que gobiernan en minoría. Hablan de desgobierno y, si bien no en este momento, no descartan una moción de censura más adelante. Desde el Partido Popular, por su parte, subrayan la debilidad del gobierno de Cristina Ibarrola. Más allá de su minoría, creen que el hecho de que haya paralizado proyectos como el de la calle Sangüesa demuestra su debilidad.

En las próximas semanas se pondrá en marcha el concurso de ideas para solucionar el problema de la rotonda de San Jorge. Algo que vecinos y grupos de la oposición pedían y a pesar de que desde UPN se negaba en un principio, finalmente se ha aprobado por unanimidad. Los vecinos acogen de buen grado este cambio de opinión de los regionalistas, y los grupos de la oposición aseguran que vigilarán el proceso para que el concurso de ideas se haga con todas las garantías.

La paralización del proyecto de corredor sostenible de Beloso por parte del Ayuntamiento de Pamplona provoca un nuevo choque entre Gobierno Municipal y oposición. UPN asegura que se trata de una decisión que busca mejorar el proyecto y evitar la tala de 350 árboles. Desde la oposición, por su parte, critican a Cristina Ibarrola que con su decisión, aseguran, ha emmendado la plana a Enrique Maya que dio el visto bueno al proyecto el pasado mes de junio. Además, Geroa Bai recuerda que los técnicos de Medioambiente no ven daño relevante a la fauna y la flora según un informe. Los plazos aprietan ya que el proyecto debe estar adjudicado para el 31 de diciembre. De lo contrario se perderían los 4,2 millones de euros de fondos europeos.