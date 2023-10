Navarra RADIO EUSKADI En pleno conflicto bélico, la política navarra apuesta por seguir con la ayuda humanitaria a Palestina RADIO EUSKADI Publicado: 21/10/2023 10:10 (UTC+2) Última actualización: 21/10/2023 10:10 (UTC+2) Más allá de las divergencias sobre las causas de los chocques entre el ejérctio israelí y Hamas que dejan ya miles de víctimas civiles en dos semanas, la apuesta por seguir con los proyectos de cooperación hacia Palestina es unánime. Además, debatimos sobre la posible reforma de la renta garantizada Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página 58:40 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El patrimonio de los parlamentarios forales se ha hecho público con todo detalle; desde el dinero que tienen en cuentas a las propiedades, etc, que acumulan. Una transparencia con la que están de acuerdo, pero que según la práctica totalidad no garantiza completamente que no haya corrupción.

Sobre el conflicto entre Israel y Hamas que ha dejado miles de víctimas civiles además de una situación humanitaria muy grave, no coinciden en el origen. El PP sitúa en el ataque de Hamas del 7 de octubre el origen; sin embaro, EH Bildu, Contigo Navarra o Geroa Bai recuerdan que es un capítulo más de un conflicto que se remonta muchas décadas atrás. Desde las filas socialistas, apuntan a la necesidad de que la ayuda humanitaria llegue para aliviar la situación de los civiles en Gaza que sufren los bombardeos y el bloqueo israelí. La apuesta por el reconococimiento de los dos estados, el palestino y el israelí es la solución para todos, pero en el caso del PP, critican que en el Gobierno de Madrid, PSOE y Sumar defiendan puntos de vista diferentes.

A día de hoy, 96.000 personas, un 14% de la población sufre en Navarra pobreza o pobreza extrema. Cifras que, suponen seguir siendo la comunidad con una tasa más baja, apuntan a la necesidad de tomar medidas. Una de las herramientas que alivia la situación de pobreza es la renta garantizada. PP, UPN y VOX abogan por reformar la actual renta garantizada porque según ellos, no garantiza la inclusión social. Y es que aseguran que hay un sector de la población que se cronifica recibiendo la renta garantizada y no accede al empleo. No lo ven igual el resto de partidos; el Partido Socialista no está por la labor de hacer ninguna reforma. Pero sus socios, tanto Geroa Bai, como Contigo Navarra, así como EH BILDU, si apostarían por una reforma pero ampliando las cuantías de la misma. Y desarrollando los planes de inclusión social que reconocen no se han desarollado en os últimos años.

Las negociaciones para formar gobierno en Madrid, por su parte, siguen su curso. Por el momento, EH Bildu es el único apoyo con el que cuenta. La coalición abertzale reconoce que no especula, ya que la alternativa a Pedro Sanchez es un gobierno entre la derecha y la extrema derecha. El PSN es optimista, confía en que con negociaciones discretas se pueda lograr el acuerdo final. Mientras, Contigo Navarra es claro en su apuesta por un gobierno de coalición, coalición que ve con buenos ojos Geroa Bai. El más crítico con las negociaciones es el PP que acusa a Pedro Sanchez de ocultar sus objetivos y de no acudir a aquellas insituticiones como el Senado, que no controla.

Carlos Mena - PSN

Mikel Zabaleta - EH Bildu

Isabel Aranburu - Geroa Bai

Maribel Garcia Malo - PP

Carlos Guzmán - Contigo Navarra