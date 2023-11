Navarra RADIO EUSKADI Los bloques, cada vez más enfrentados, bloquean el Ayuntamiento de Pamplona RADIO EUSKADI Publicado: 04/11/2023 10:10 (UTC+1) Última actualización: 04/11/2023 10:10 (UTC+1) El Gobierno Municipal, sin opciones de sacar adelante proyectos importantes, califica a la oposición como la Coordinadora del No. Desde el otro lado, los grupos progresistas acusan a Cristina Ibarrola de gobernar como si tuviera mayoría. Y mientras, el ruido sobre la moción de censura no cesa. Escuchar la página Escuchar la página

La negociación presupuestaria protagoniza los otoños políticos pero en esta ocasión en el Ayuntamiento de Pamplona, las opciones de acuerdo parecen escasas. UPN se ha reunido con todos los grupos excepto con EH Bildu, pero ha recibido un primer no. Plantea un folio en blanco para hacer unos presupuestos conjuntos, una propuesta que no ha gustado a PSN, Geroa Bai y Contigo Navarra. Acusan a los regionalistas de no ejercer su responsabilidad de elaborar el anteproyecto. EH Bildu, por su parte, critica que la segunda fuerza del consistorio quede marginada de los contactos para negociar presupuestos y asegura que no es un buen punto de partida. Y para completar, el Partido Popular tiene claro que este año en Pamplona no se aprobarán nuevos presupuestos porque el PSN ya ha decidido que no apoyará en ningún caso a UPN.

Ese enfrentamiento que se vive entre el Gobierno Municipal y la oposición tiene consecuencias. UPN no puede sacar adelante proyectos importantes para la ciudad y, en la práctica, sólo puede gobernar a través de las competencias que tiene en la Junta de Gobierno Local. Es lo que debe aprovechar el gobierno de Cristina Ibarrola, según el PP, ya que un hipotético acuerdo para una moción de censura descabalgaría a UPN de la alcaldía. Los regionalistas dicen no perder ni un segundo en la hipotética moción de censura, pero lo cierto es que los rumores cada vez son mayores, con la investidura de Pedro Sanchez de fondo. El PSN asegura seguir centrado en su labor de oposición pero no oculta que el de un posible cambio de gobierno municipal es un tema que les llega en la calle. Contigo Navarra y Geroa Bai, apuestan decididamente por una moción de censura a Ibarrola, mientras que EH Bildu, en la línea de los socialistas, se centran en hacer oposición, a la espera de lo que pueda acontecer.

El ambiente en el consistorio pamplonés, bloquea muchos proyectos, pero uno de los que suscita consenso es la necesidad de dar una solución al problema de tráfico de la rotdonda de San Jorge. Una solución compleja pero necesaria ya que los vecinos soportan más de 40.000 vehículos diarios que cruzan el barrio. Los grupos valoran mucho el trabajo que están realizando los vecinos de Sanduzelai cuyas ideas y estudios sobre el tráfico se incorporarán a la información que reciban las empresas que opten a la licitación del concurso de ideas puesto en marcha por el Ayuntamiento. Urge tomar medidas, pero la solución debe ser integral, es decir, no limitarla a una solución arquitectónica. Para ellos, los grupos apuestas por hablar con el Gobierno de Navarra ya que la solución excede las competencias municipales.

MARIA EHAVARRI - UPN

MAIDER BELOKI - EH BILDU

ELMA SAIZ - PSN

CARLOS GARCIA ADANERO - PP

TXEMA MAULEON - CONTIGO NAVARRA