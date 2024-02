Navarra RADIO EUSKADI La convivencia centra el debate político en Pamplona con Sarasate y el plan de vivienda asequible de fondo RADIO EUSKADI Publicado: 03/02/2024 10:10 (UTC+1) Última actualización: 03/02/2024 10:10 (UTC+1) UPN y PP ponen los hechos de la calle Curia en Sanfermines como ejemplo de que la convivencia que defiende el nuevo gobierno municipal no se garantiza en Pamplona. El resto de grupos aluden a la necesidad del plan de convivencia que han acordado para afrontar esas y otras situaciones que se producen Escuchar la página Escuchar la página

El primer mes del nuevo gobierno municipal liderado por Joseba Asiron acaba como empezó; con los grupos de la derecha enfrentdos al bloque progresista. El acuerdo de gobierno firmado por EH Bildu, Geroa Bai y Contigo - Zurekin, y que cuenta con el apoyo del PSN, tienen entre sus prioridades elaborar un plan de convivencia. Precisamente aludiendo a la falta de convivencia, UPN afea al resto de grupos su comportamiento hacia UPN que en palabras de los regionalistas deja entrever odio hacia su formación. Y ponen como ejemplo los hechos que suelen suceder en la calle Curia en Sanfermines, donde seguidores de la izquierda abertzale, aseguran, agreden a los concejales de UPN y PP. Sin embargo, desde las filas socialistas, recuerdan que ellos también han sufrido ese acoso, pero también el de seguidores de UPN, especialmente tras la moción de censura que arrebató la alcaldía a Cristina Ibarrola. De ahí, que aludan a la necesidad de un plan de convivencia que ayude a desterrar ese tipo de comportamientos en Pamplona. EH Bildu y Geroa Bai respaldan ese plan de convivencia, mientras el PP critica que se quiera olvidar lo que ha sucedido en la calle Curia.

Entre las prioridades del nuevo equipo de gobierno está atajar el problema de la vivienda. Para ello, se acaba de presentra el nuevo Plan Municipal de Vivienda Asequible que plantea construir 1.600 viviendas de protección oficial en los próximos ocho años. Para ello, desde EH Bildu, Geroa Bai y PSN subrayan que priorizarán las viviendas de alquiler social, fórmulas para la emancipacón de los jóvenes y se incentivará el alquiler de viviendas vacías. Las tres formaciones hablan de cambio de paradigma ya que se contempla la vivienda como derecho y no como un bien especulativo, que según el bloque progresista es lo que hace la derecha. Desde UPN, sin embargo, ven en el nuevo plan de vivienda una continuidad de lo que venían haciendo. A pesar de lo que diga el nuevo gobierno municipal, no ven novedades. Desde el PP, por su parte, más allá de las caractarísticas del plan de vivienda, lo que piden es que se cumpla, para no frustrar las expectativas que puedan tener los ciudadanos.

Por último, la reurbanización del Paseo de Sarasate ya tiene cronograma. Será una realidad, según el alcalde Joseba Asiron, en la primavera de 2026. Todos los grupos apuestan por un proyecto que sea de plataforma única; sin embargo, UPN considera que no es posible sin eliminar los árboles. Por ello, se muestra expetante esperando al desarrollo del proyecto ya que considera que aunque el gobierno municipal no lo diga, acabará quitando los árboles ya que de lo contrario es imposible salvar el desnivel. El PP, también apuesta por esa plataforma única, pero se muestra escéptico con el proyecto que pondrá en marcha el gobierno de Joseba Asiron. EH Bildu, Geroa Bai y PSN tienen como punto de partida el proyecto ZIP, uno de los ganadores del concurso de ideas que se hizo en la pasada legisatura; aseguran que si no es técnicamente necesario no se tocará ningún árbol y plantean el proyecto como una manera de unir la plaza del Castillo con la zona de El Bosquecillo de forma peatonal.

UPN - JUAN JOSE ECHEVERRÍA

EH BILDU - MAIDER BELOKI

PSN - XABIER SAGARDOY

PP - CARLOS GARCIA ADANERO

GEROA BAI - KOLDO MARTINEZ