Navarra TERTULIA PARLAMENTARIA La Ley de Amnistia y el 11M vuelven a enfrentar al Gobierno Chivite y sus socios con los grupos de la derecha RADIO EUSKADI Publicado: 16/03/2024 10:10 (UTC+1) Última actualización: 16/03/2024 10:10 (UTC+1) Tampoco hay consenso a la hora de calificar los incidentes provocados por los agricultores en el pleno de Presupuestos. PSN, EH Bildu y Geroa Bai hablan de asalto mientras que Contigo y los grupos de la derecha ven excesivo el término asalto

La aprobacion de la Ley de Amnistia en el Congreso de los Diputados también llega a sede parlamentaria. A la satisfacción del PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se le contraponen las críticas de UPN, PP y Vox. Los favorables a la medida la defienden como una herramienta necesaria para mejorar la convivencia en Cataluña. Los socialistas hablan de emprender un tiempo nuevo mientras que el resto de grupos consideran que se trata de sacar de la vía judicial, temas que nunca deberían haber llegado a juzgarse. Insisten en que se trata de un problema político. Desde UPN, sin embargo, hablan de desigualdad de los navarros; y lo explican diciendo que si se produjeran disturbios contra la policía en cualquier plaza navarra, no se haría una ley de amnistia para evitar que esos hechos fueran juzgados. Por todo ello, critican a Pedro Sanchez y el PSOE por elaborar una ley "ad hoc" a cambio de unos votos para conservar la presidencia del gobierno.

Sobre los disturbios ocasionados por agricultores y ganaderos al intentar entrar por la fuerza en el Parlamento, los grupos no han sido capaces de consensuar una declaración institucional. Los grupos de la derecha y Contigo Zurekin no consideran que lo ocurrido fuera un intento de asalto al Parlamento; lo rebajan a un intento desorganizado y fruto de los nervios que no pasó a mayores. PSN, EH Bildu y Geroa Bai, sin embargo, ven claro que se trató de un asalto. Y aseguran que se debe actuar en consecuencia para no generar un peligroso precedente. Sí hay consenso en el rechazo y condena de los sucedido a las puertas del Parlamento.

La semana también ha tenido como foco de atención el vigésimo aniversario de los atentados del 11M. Al Qaeda dejó 192 muertos y los días posteriores marcaron un cambio político en medio de una gran polémica con la gestión del gobierno del PP, con José María Aznar a la cabeza. Las mentiras sobre la autoría de los atentados no se pueden olvidar según el PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin. Además, el asesinato de Angel Berrueta en Pamplona dos días después, es algo que queda pendiente de reconocer por las instituciones. EH Bildu, Geroa Bai y Contigo/Zurekin ven necesario ese reconocimiento. En el acto institucional del Gobierno de Navarra se ausentaron UPN, PP y VOX que optaron por acudir al acto de ANVITE y la Fundación Tomás Caballero. Lo hacen por los pactos del PSN con EH Bildu, formación que consideran no condena el terrorismo de ETA.

ANGEL ANSA - UPN

IBAI CRESPO - PSN

MIKEL ZABALETA - EH BILDU

MIKEL ASIAIN - GEROA BAI

CARLOS GUZMAN - CONTIGO/ZUREKIN