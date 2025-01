Pompas de Papel BIBLIOGRAFÍA & DISCOGRAFÍA POMPAS DE PAPEL 2025/01/04: Bibliografía y Discografía Publicado: 04/01/2025 16:00 (UTC+1) Última actualización: 04/01/2025 16:00 (UTC+1) En POMPAS DE PAPEL nos gusta leer porque nos gusta la literatura, y nos gusta la música. Esta es la selección de este programa. Argazkia: Pixabay 55:55 min Whatsapp

Libros:

Uxue Alberdi: "Hetero". Ed.Susa

Arthur Cravan: "Cartas de Amor a Mina Loy". (Trad.al español: Manuel Arranz).Ed. Periférica.

Jennifer Johnston: "Las luces azules". (Trad. Al español: Lucia Barahona). Ed. Automática.

Alison Bechdel: "Fun Home. Familia istorio tragikomiko bat". (Trad. Euskara: Danele Sarriugarte). Ed. Txalaparta.

Clara de Frutos: "Vanguardia es una mujer". Ed. Norma editorial.

Adam Nevill: "El Ritual". (Trad.español: Simon Saito). Ed.Minotauro.

Tere Medina: "Rimas Eróticas". Ed. Torremozas.

Art Spiegelman: "Maus": Ed.Astiberri. Trad.euskara: Julen Gabiria

Ed.Reservoir Books. Trad.esp: Cruz Rodriguez-Juiz.

Ed.Flammarion. Trad.Francés: Judith Ertel.

Canciones:

Guillaume Grand: "Au vent".

Silvia Perez Cruz: "Estimat".

Dekel & Eldad Zitrin: "More than you know".

Sinergia: "Outono".

Anari & Belako: "Deus ex machine".