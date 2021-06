08/06/2021 13:44 si nos confiamos Reforma de Estatutos Ramírez:"Me preocupa que cada vez haya menos socios que participen en el Club" Radio Euskadi Entrevistamos al ex-directivo de Osasuna Alfonso Ramírez, uno de los cinco socios que integra la Comisión creada por la Junta Directiva para elaborar la propuesta de renovación de estatutos. Escuchar la página Escuchar la página

Alfonso Ramírez advierte de que no sirve de nada blindar los estatutos, si luego los socios y las socias no participan en las herramientas para el control del Club. Asegura que en la Comisión están trabajando con total libertad en la propuesta para la reforma de los estatutos y que van a plantear más de 50 modificaciones en los 60 puntos que tienen los estatutos de Osasuna. Ramírez no tiene ninguna duda de que debe cambiarse el sistema de "millares" para la constitución de la Asamblea de Osasuna, y que lxs socixs deberían tener más libertad y menos cortapisas para participar en los órganos del Club e incluso poder aspirar a presidir Osasuna y presentar su candidatura.

Tertulia con Valentín Urriza, Amaia Markotegi, Rubén Compains, Imanol Itokun y Carlos Pérez.