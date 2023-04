si nos confiamos Rayo Vallecano 2-Osasuna 1 De la ilusión de la Copa también se vive, pero no se puntúa en Liga Radio Euskadi Publicado: 17/04/2023 18:23 (UTC+2) Última actualización: 17/04/2023 18:23 (UTC+2) Analizamos la falta de tensión y la desconexión del equipo de Arrasate en Vallecas que perdió el partido al encajar dos goles en tres minutos. A los problemas para generar goles y peligro en el ataque se le unen las ausencias defensivas. Flores para Moi Gómez y David García, maceta para Aridane. Escuchar la página Escuchar la página

¿Qué motivó la pérdida de concentración del equipo para que se le fuera le partido en los últimos cinco minutos de la Primera Parte? ¿Debe cambiar su juego Osasuna para volver a la presión alta y al Rock and Roll de llegar a puerta en 2-3 toques? En la sección "Lo que el rojo no y la roja tampoco" analizamos la candidez ofensiva y el cambio final al 3-5-2 que no le dio resultado a Arrasate, con Mikel González y Luis Fernando Dadíe.

Comentamos las últimas novedades del proceso de reparto de entradas y el diseño de la Final de Copa en la Cartuja. Hablamos sobre cómo recuperarse mentalmente de una grave lesión física como la de Darko y el gesto del Club de renovarle el contrato por un año, con nuestro Coach Deportivo Valentín Urriza.

Entrevista con la delantera de Osasuna Patri Zugasti tras la victoria de las rojas en Córdoba (0-3) que sitúa a las de Kakun Mainz a tan solo un punto del ascenso directo. Tertulia con Iñaki Berastegi, Iratxe Zubieta, Imanol Itokun, Rubén Compains, Amaia Markotegi y Fran Pardo del Burgo, dirigida por Aritz Agirre y Rafa Aguilera.