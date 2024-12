si nos confiamos Osasuna 2-Alavés 2 Un punto helador y decepcionante Radio Euskadi Publicado: 09/12/2024 17:39 (UTC+1) Última actualización: 09/12/2024 17:45 (UTC+1) El empate ante un Alavés en crisis resume la dinámica de los últimos partidos de Osasuna: minutos desastrosos faltos de juego, momentos ilusionantes con mucha pegada para remontar el marcador, incapacidad para cerrar y controlar el partido y pocos cambios en un equipo titular previsible. Osasuna se afana en una remontada insuficiente al Alavés en El Sadar (vía @CAOsasuna) 59:11 min Whatsapp

Un punto helador y decepcionante

¿Quién debe sustituir al lesionado Bryan Zaragoza? ¿Cómo se puede minimizar su ausencia? Flores para Budimir, Moncayola y Rubén García... la maceta para Boyomo. Osasuna no pierde pero tampoco gana, y encadena tres empates consecutivos que a pesar de todo le permiten mantenerse en puestos europeos, séptimo en la clasificación con 24 puntos. Comentario sobre "la ley del ex" con nuestro "tribunero-gasolero" Iñaki Errea, tras recibir los dos goles por parte del ex Osasunista Kike García.

En la sección "Lo que el rojo no ve y la roja tampoco", analizamos con Mikel González y Luis Fernando Dadíe el cambio en la segunda parte con la entrada de Raúl García de Haro en lugar de Juan Cruz para pasar a jugar con dos delanteros, dejando todo el carril izquierdo para Bretones. Especial despedida a Luis Fernando Dadíe. Hablamos con Raúl Pando, periodista que sigue la actualidad del Alavés en Radio Euskadi, sobre cómo se valora desde Vitoria-Gasteiz el empate en el derbi entre aficiones hermanadas.

Tertulia con Amaia Markotegi, Javier Urtasun, Iñaki Berastegi y Txarli Pérez, dirigida por Aritz Agirre y Rafa Aguilera.