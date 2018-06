Vivir para ver

Eres una estrella

El apasionante viaje de niña a mujer

Vivir para Ver

28/06/2018

Eider Pacheco presenta el libro que le quiso dedicar a su hija para acompañarle en el paso de niña a mujer tras la llegada de su primera menstruación.

Tal y como nos lo cuenta Eider Pacheco, “Eres una estrella” es la historia del apasionante viaje que acontece en el devenir de niña a mujer. Relatado a modo de conversación entre una madre y su hija, el libro trata de explicar lo que sucede en el cuerpo de la joven en el momento de su primera menstruación.

El tema puede resultar muy manido pero en opinión de la doctora Eider Pachecho no existe literatura acorde con el acontecimiento que viven las jóvenes cuando les llega la primera regla. En este libro no se aborda este hecho de modo aislado sino como parte de un fenómeno que se reproduce a nuestro alrededor por doquier: el carácter cíclico de la Vida con un repaso por las estaciones de la Naturaleza, las etapas lunares, etc..

“Eres una estrella” trata de aproximarse a la Vida comenzando por sus orígene con la gestación de una criatura y llegando al momento en que esa persona alcanza la capacidad de crear vida por sí misma gracias a nuestra capacidad de gestar y parir. Es ante todo una obra holística puesto que en ella se aúnan las visiones científica, filosófica y humanista.



Sin renunciar a la rigurosidad científica fruto de la formación sanitaria de la autora se presenta toda una buena colección de lo femenino como son la menstruación, la gestación, el parto y la lactancia materna, desde una perspectiva integradora y humanista.