Después de la tormenta siempre viene la idea

Hoy conversamos con Sandra Solé responsable de de la estrategia de contenido de James Brand & Co. Hoy la Agencia de creatividad James Brand & Co estrena una nueva sección dedicada a las ideas relacionadas con el refranero, se trata de 'El refranero del Branding'. La idea es crear un refranero a su gremio de creativos y publicistas. Así es como hacen un llamamiento activo a copywriters, directores de marketing, agencias, managers, freelances, guionistas… En estos tiempos la creatividad es algo que está más vivo que nunca. Junto con el equipo creativo y de arte de nuestra agencia, han llevado a su terreno algunos refranes populares para darles un poco de “Rock and Roll” de su sector y muestran el resultado en las redes sociales.