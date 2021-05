07/05/2021 17:04 Vivir para ver Macrobiótica La música en la cocina como ingrediente mágico de las recetas Nerea Zorokiain del centro Nishime de Iruñea comparte recetas y una selección musical para dar un toque mágico a sus platos saludables Escuchar la página Escuchar la página

Hoy conversamos sobre los beneficios de escuchar música mientras cocinamos con Nerea Zorokiain. Para alguna personas no hay mejor remedio contra el estrés que entrar a la cocina y preparar una de sus recetas favoritas, de esas que tienen el aroma y textura perfectos para hacerte feliz. Hoy hemos querido añadir un plus a esta situación, otro ingrediente que no se saborea con el paladar pero que parece que nuestro cerebro lo agradecerá mucho, la música. Escuchamos la selección de canciones de Nerea mientras nos explica cómo hacer: Ensalada de espinacas con alcachofas encurtidas, crepe de sarraceno relleno de aguacate, lechuga, pepino germinados, ensalada prensada..., un eEstofado de tempeh y un batido detox con kombucha

Todas las recetas las puedes encontrar, paso a paso, en el canal de Youtube de Nerea Zorokiain Garín