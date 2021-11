16/11/2021 00:05 Vivir para ver Didi Models Bousso Dieng, respeto y espacio para las bellezas diferentes Bousso Dieng creadora de la agencia de modelos 'Didi Models' donde abre un espacio respetuoso con todo tipo de bellezas y medidas Escuchar la página Escuchar la página

Bousso Dieng, más conocidad como Didi, es hoy protagonista única de Vivir para ver. Nacida en Senegal, llegó a Euskadi, a Bilbao,cuando apenas tenía 7 años de edad.

Recientemente ha terminado el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas con un TFG en el que ha puesto las bases de Didi Models, una agencia de modelos que representantes de colectivos que tradicionalmente no han tenido presencia en la moda.

La palabra Tolerancia se ensancha en esta idea que se va convirtiendo en una mayor realidad. Didi Models está presente cada vez en más encuentros y acontecimientos, y no solo de modelaje. Su próximo compromiso será en el Festival la Bernarda de este mes de noviembre en Bilbao dedicado a mujer y gastronomía. La Bernarda Fest nos abre un completo programa de actividades bajo el nombre 'La Bernarda by Bilbaocooking'