28/01/2022 00:05 Vivir para ver Llámalo X Lola González, sexóloga Lola González del centro Borobil de Bilbao, nos presenta distintas maneras de abordar la infidelidad en una pareja. Intentamos definir, antes que nada, qué es ser infiel y cómo afecta a nuestras relaciones personales Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página ¿Dónde ponemos los límites de una infidelidad? 55:09 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Lola Gonzalez abre el cajón en el que encontramos uno de las situaciones más compometidas de cualquier pareja, la infidelidad. Comenzamos intentando definir el significado de esta palabra que contiene claras referencias religiosas. Partimos de la idea de la monogamia dentro de una pareja para acabar intentando delimitar las razones por las que se es infiel. Todas las personas no tenemos las mismas ideas sobre lo qué se considera una infidelidad. Y todas las parejas no reaccionan igual ante la noticia de unos cuernos. No hay perfiles definidos para los infieles, desleales con sus parejas. Hombres y mujeres tenemos nuestros impulsos. Lola nos invita a comprometernos antes de que surjas las dudas. La comunicación interna entre miembros de la pareja e incluso un contrato con las condiciones de nuestras relaciones pueden ayudar mucho a afrontar una situación de infidelidad.