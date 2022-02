23/02/2022 00:05 Vivir para ver Biocosmética Maite García de Cortázar, cosmética natural Maite García de Cortázar nos descubre cómo y por qué nació Lamia Biocosmética, su proyecto empresarial de productos cosméticos ecológicos Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Maite García de Cortázar feliz por conseguir los mejores cosméticos naturales para su piel 55:02 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

Maite García de Cortázar es la persona qe está detrás de todos los productos de Lamia Biocosmética. Este proyecto cosmético comenzó cuando su piel empezó a pedirle a gritos que se cuidara un poco más. Cuando tenía poco más de veinte años Maite se dió cuenta de que su cutis era blanquito, fino, se volvió super sensible y todo lo que a su organismo no le estaba gustando parecía reflejarse en la piel. La sentía enrojecida, tirante, irritada, y la verdad es que esto hacía que no se sintiera muy cómoda ni segura en su cuerpo. De ahí, y para dar respuesta a sus inquietudes Maite fue formándose en cosmetología y formulación cosmética en Formula Botánica, una escuela británica especializada en formulación ecológica. Y allí encontró lo que necesitaba: una formación sólida y científica, que se centrara en el conocimiento de la piel y la formulación a base de ingredientes de origen natural y ecológico. Después Maite se animó a compartirlo con otras personas que estaban pasando por lo mismo que ella había vivido. Y así surgió la línea de productos ecológicos cosméticos Lamia.