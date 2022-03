Vivir para ver Llámalo X El orgasmo es una respuesta cerebral Publicado: 23/03/2022 00:05 (UTC+1) Estela Buendía y Lola González del centro de sexología Borobil de Bilbao se centran en el orgasmo. Sabemos qué ocurre en nuestros cuerpos y las diferentes maneras de conseguirlo Escuchar la página Escuchar la página

Las psicólogas y sexólogas Estela Buendía y Lola González nos presentan un tema controvertido en la sexología, el orgasmo. Comenzamos aclarando qué es un orgasmo y los tipos de orgasmos que se pueden sentir. Nos detenemos en las diferencias entre los orgasmos femeninos y masculinos, así como las características del orgasmo vaginal y clitoriano de mujeres. Las especialistas del Centro Borobil de Bilbao también se han detenido en las distintas maneras de conseguir orgasmos en pareja o en solitario y la relevancia que juguetes eróticos están teniendo en las relaciones de pareja.

Sin embargo, no todo es placer a la hora de conversar sobre orgasmos porque cada vez son más frecuentes los casos de anorgasmia, bien sea por una causa física o psicológica. Buscar consejo y asesoramiento profesional es imprescindible en estos casos, para que el mal no se prolongue y cree malestar en las personas. Aunque la satisfacción no se mide en orgasmos, no debe ser el objetivo de un encuentro sexual y debemos aprender a conocernos y comprender las prácticas placenteras sin ponernos metas.