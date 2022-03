Vivir para ver Permacultura Victor Barahona, ingeniero y maker Publicado: 25/03/2022 00:05 (UTC+1) Victor Barahona es Ingeniero Técnico Industrial, Maker, fundador de la empresa Egokitek y durante años responsable de la creación y mantenimiento de la finca Permacultura Aralar Escuchar la página Escuchar la página

Hoy nos acercamos a la Permacultura para intentar comprender cómo y qué podemos aportar para la conservación del medio ambiente. Victor Barahona es ingeniero técnico de formación pero su curiosidad le ha permitido desarrollar diferentes actividades, entre ellas la permacultura desde 1986 a la edad de 20 años. En aquel eEntonces no había internet, ni móviles, ni mp3, ni muchas cosas que damos por sentado hoy día asi que era de verdad curioso cómo se aprendía o se conectaba la gente en movimientos de este tipo.

En la actual exiten algunas academias de permacultura en varios países, también entre nosotros, que facilita una formación de mayor nivel. La evolución de la permacultura ha contribuido a otros movimientos como la red de transición o la agricultura regenerativa. Tal y como nos cuenta Vicotr, este tipo de agricultura puede tener un papel esencial para la transición en curso y la lucha contra el cambio climático. El camino por recorrer es largo y no siempre se acierta con los planteamientos o la ejecución de proyectos. No porque no sean válido sino por la falta de apoyo de la sociedad en iniciativas de este tipo.

En la actualidad exite más necesidad que nunca de la permacultura en el mundo que ya empezamos a atisbar con la crisis de materia primas , energética , etc. para sectores como la bioconstrucción, sociocracia y gobernanza, cultura maker etc.