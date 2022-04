Vivir para ver Anorexia Vivir del aire Publicado: 27/04/2022 00:05 (UTC+2) Última actualización: 27/04/2022 00:05 (UTC+2) Olatz Rodríguez nos ofrece su testimonio sobre la anorexia, la presión y la inseguridad a través de las páginas de su libro 'Vivir sin Aire' de la Editorial Planeta Escuchar la página Escuchar la página

Olatz Rodríguez Cano nació en Santa Cruz de Tenerife en el año 2003. Su vida y logros la encaminaron hacia la gimansia rítmica, fue gimnasta del equipo nacional español, fue campeona de España, llegó a ser finalista en el campeonato de Europa junios en 2018….y un día se retiró de la competición profesional. Era el año 2020, ella apenas tenía 17 años y toda una vida de victorias deportivas por delante, pero si no paraba, si no se cuidaba, su vida corría peligro. Este fue el momento en el que Olatz anunció su retirada. Una noticia que tuvo repercusión internacional y a la que muchos no daban crédito en el ambiente de la gimnasia rítmica. Olatz decidió dejar su actividad deportiva, retirarse. La razón, la "anorexia nerviosa restrictiva". Llegó a pesar 37 kilos y ahí es cuando le ingresaron en el hospital, a sabiendas de que esta es una de las enfermedades psicológicas que más muertes provoca.

Durante su ingreso, para nos gastar fuerzas, no le dejaban ni andar por la habitación, se mareaba o notaba zumbidos en los oídos. Olatz Rodríguez comenzó a darle la vuelta a la situación, a probar bocado, en el momento en el que en el hospital le amenazaron con ponerle una sonda nasogástrica esa misma tarde para salvarle la vida.

Hoy conversamos con ella sobre una situación que no ha querido mantenerla en la intimidad de la familia, a pesar de su timidez, porque considera que nunca está de más hablar de este tema, tabú en muchos círculos. Esta ha sido la razón primera para publicar el libro 'Vivir del aire' con la editorial Planeta. Se trata de uno de los libros de 'No ficción' más vendidos del momento.

Si quieres entrar en el sorteo de un ejemplar, escríbenos al correo electrónico: vivirparaver@eitb.eus