Vivir para ver Entrevista-Conversación Día de San Valentín 2023, Día de los enamorados, para conversar con las sexólogas de Borobil Publicado: 14/02/2023 00:05 (UTC+1) Última actualización: 14/02/2023 00:05 (UTC+1) Lola González y Estela Buendía del centro sexológico Borobil de Bilbao destacan cómo cuidar el verdadero amor en el Día de San Valentín 2023. Los amores imposibles también llenan nuestra conversación al ritmo de la mejor selección musical Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Fuera tópicos en el Día de los enamorados 53:37 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

En el Día de San Valentín 2023, el día de los enamorados, hablamos también de los amores imposibles con las psicólogas y sexólogas del centro Borobil Estela Buendía y Lola González.

Febrero es el mes más corto del año, pero incluye la fecha de San Valentín en su 14º día. Es el Día de los enamorados, es el día para celebrar el día del amor. Existen muy diversas maneras de hacerlo. Pero hay quien también opta por no celebrarlo por no caer en los tentáculos del consumismo.

Lo analizamos detenidamente, intentando poner en valor lo que verdaderamente vale, el sentimiento y el bienestar de la persona amada.

Pero además hoy recordamos también que dentro de dos días, el 16 de febrero, sería el día del No Amor. El jueves se celebra el Día de los Amores imposibles. Contemplamos la existencia de personas que no pueden expresar sus sentimiento abiertamente y viven sus relaciones desde la clandestinidad e incluso la prohibición. Pero reconocemos también los amores no correspondidos, los idealizados, las relaciones intermitente y las ideas románticas poco prácticas de supuestos estados de enamoramiento no correspondido.