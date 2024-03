Vivir para ver Entrevista-Conversación Participación ciudadana en las elecciones al Parlamento Europeo 2024 Elixabete Legarda Garamendi Publicado: 21/03/2024 10:04 (UTC+1) Última actualización: 21/03/2024 10:04 (UTC+1) Conversamos con Sonia Prieto, presidente de eCivis, Asociación para la promoción de la participación ciudadana. Conocemos iniciativas como el proyecto Got my Vote!! para el fomento de la participación joven en las elecciones al Parlamento Europeo de junio 2024 Escuchar la página Escuchar la página

Sonia Prieto es una persona que trabaja incansable por conseguir una ciudadanía activa desde la presidencia de Ecivis, una Asociación para la promoción de la participación ciudadana. El objetivo es despertar la parte más activa de las personas respecto a nuestras relaciones humanas. Así trabajan con entusiasmo en la busqueda de la implicación de la ciudadanía en la construcción de la comunidad, empoderándola desde el conocimiento.

En ciudades en general, en Europa en particular, porque según nos relatará Sonia Prieto en la actualidad están llevando actividades como el 'Got my vote'. Se trata de un proyecto diseñado para la fomentar la participación joven en las próximas elecciones la parlamento europeo que se celebrarán en 9 de junio de este año 2024. Como emprendedora en Gestores Europeos trabaja en actividades como el Pintxo and vote, una serie de encuentro que brindan a los jóvenes la oportunidad de debatir con diferentes eurodiputados, en compañía de organización y asociaciones de diversos ámbitos, manteniendo la esencia de esta actividad tan arraigada en nuestras calles.