Vivir para ver

Entrevista-Conversación

1 Mayo, Día Internacional del Trabajo y profesiones nuevas

Publicado: 01/05/2024 00:05 (UTC+2) Última actualización: 01/05/2024 00:05 (UTC+2)

El filólogo Endika Cuesta y su 'GRWM' (Get Ready with me) para descubrir nuevas maneras de ganarse un sueldo. Hoy descubrimos algunas personas que son Tik-Tokers con origen vasco

Endika Cuesta nos invita a su Get Ready with me (GRWM) 55:00 min