26/03/2021 12:16 Radio Vitoria Certamen Ya está en marcha la sexta edición del concurso de radio-teatro Carlos Pérez Uralde EITB Media El Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, Radio Vitoria y Laboral Kutxa convocan el certamen, que pretende fomentar la recuperación de la ficción sonora en la radio.

Marta Monfort, Kepa Koldo Ortiz de Urbina y Urko Aristi en la presentación. Foto: EITB Media

El Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz, Radio Vitoria y Laboral Kutxa convocan la sexta edición del concurso de radio-teatro Carlos Pérez Uralde, cuya finalidad es fomentar la recuperación de la ficción sonora en la radio mediante guiones originales de obras dramáticas adaptados a este medio.

Este viernes, 26 de marzo, ha tenido lugar la presentación de la sexta edición del certamen en el Teatro Principal de Vitoria-Gasteiz, con la presencia de Marta Monfort, responsable de la Red Municipal de Teatros; Urko Aristi, director de EITB Media Irratiak, y Kepa Koldo Ortiz de Urbina, responsable Territorial de Comunicación, Patrocinios y Acción Social de Laboral Kutxa.

Se entregarán 4000 euros en premios, repartidos de la siguiente forma: premio al mejor trabajo en castellano de radio teatro, dotado con 2000 euros; y premio Laboral Kutxa al mejor trabajo en euskera de radio teatro, dotado con 2000 euros. Además, los textos premiados se emitirán en Radio Vitoria en noviembre.

El plazo de admisión de los trabajos a concurso concluirá el 30 de junio de 2021, y la decisión del jurado se hará pública en los soportes de Radio Vitoria, Laboral Kutxa y del Festival Internacional de Teatro de Vitoria-Gasteiz en la primera quincena de septiembre de 2021.

Los trabajos deben ser inéditos y no premiados con anterioridad, y no se admitirán adaptaciones totales o parciales ni versiones de otras obras. La temática será libre, y deben estar escritos en castellano o en euskera, con formato de guion radiofónico, teniendo en cuenta que los personajes serán interpretados por no más de cuatro actores y/o actrices, y la duración de la obra, una vez montada, no excederá los 25 minutos.

Las obras se presentarán por correo electrónico a través de la dirección radioteatro@vitoria-gasteiz.org.

Toda la información y las bases completas, en principalantzokia.org.