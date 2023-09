Radio Vitoria Crónica de Araba Tráfico y modelo de ciudad, la asignatura pendiente en Gasteiz J.Barredo EITB-Media Publicado: 22/09/2023 13:16 (UTC+2) Última actualización: 22/09/2023 14:00 (UTC+2) Todo curso, por muy nuevo que sea, arrastra asignaturas pendientes. Vitoria no es una excepción. La semana de la movilidad nos ha recordado e que permanece abierta la herida del tráfico en el sur de la ciudad; una herida por la que desangraron numerosos malestares al final de la pasada legislatura. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página En estudio reducir el espacio que ocupa el BEI en algunos tramos y rescatarlos para el tráfico. 2:34 min Whatsapp

Whatsapp



telegram

twitt

Enviar

Copiar enlace

El Ayuntamiento con el nuevo responsable de tráfico al frente, Iñaki Gurtubay, se plantea la posibilidad de reducir el espacio que ocupa el BEI en tramos de Zumaquera y Salvatierrabide, con el fin de rescatar parte del trazado para la circulación. No sería más que una medida puntual, un ligero alivio, porque, como reconoce el propio concejal, los verdaderos problemas de tráfico no los genera el Bus Eléctrico Inteligente, aunque haga un cierto acuse de recibo por no haber mejorado tampoco la situación. La solución de fondo exige una reflexión mayor. El crecimiento urbanístico, especialmente considerable en Goikolarra, la demanda de nuevos servicios, la polémica Ronda Sur y el futuro no menos controvertido del sector XVII afectan de lleno al modelo de ciudad. La gran asignatura pendiente que debe afrontar la nueva corporación: definir el modelo de ciudad en el marco del Plan geneal de Ordenación Urbana, en fase ya de alegaciones.

Mientras tanto el debate de las ordenanzas fiscales, previo al de los presupuestos, figura en la agenda ordenaria. EH-Bildu y Elkarrekin Podemos parecen los más factibles al respaldo que necesita el gobierno municipal en minoría de PSE-PNV, porque en mayor o menor medida todos respaldan un cierto incremento. El Partido Popular, sin embargo, parece descartarse al permanecer solitariamente anclado en el eslogan de la rebaja fiscal.

No serán fáciles los acuerdos en el primer año de legislatura en la instituciones forales y municipales. Las citas electorales lo suelen dificultar y el curso que ahora iniciamos se cierra con dos: autonómicas y europeas. Las Juntas Generales de Alava ya lo han evidenciado con una primera polémica ya desde el reparto de las presidencias en las comisiones. Eh-Bildu ha criticado la existencia de un pacto entre Partido Socialista, Partido Nacionalista y Partido Popular para relegarles y los jeltzales han acusado de tactismo a los soberanistas. Primeros síntomas de un curso con marcado carácter electoral.

La distensión la encontramos, una vez más, en el deporte. Hoy a las nueve de la tarde-noche derbi en Mendizorrotza entre el Deportivo Alavés y el Athletic. Si los técnicos de ambos equipos, unos de ellos gasteiztarra, Ernesto Valverde, mantienen sus habituales alineaciones, habrá cinco jugadores alaveses entre los 22 que salten al terreno juego en el Estadio dle Paseo de Cervantes. Cuatro con la camiseta rojiblanca; Unai Simón, De Marcos, Vivian y Vesga. Y uno con la albiazul: Ander Guevara. A esta fiesta del fútbol vasco se suma la presencia de Asier Villalibre. El búfalo de Gernika, ahora sentado en el banquillo visitante, vistiendo la camiseta albiazul- recordemos- materializó el penati que hoy hace posible disfrutar del derbi.Será bien recibido. El lleno está asegurado y la fiesta garantizada.