19/01/2018 14:44 Crónica de Araba Victimas del 3 de Marzo buscarán el amparo de Europa ante blqueo en España J.B. La no admisión del T.Constitucional del recurso de amparo de las Juntas Generales por los sucesos del Marzo del 76 en Gasteiz deja el camino abierto a buscar el recococimiento en Europa.

Tres de Marzo de 1976, se van a cumplir 42 años; cinco muertos bajo el fuego de la policía y centenares de heridos en una ciudad sitiada por las entonces llamadas Fuerzas de Orden Público. El Tribunal Constitucional, intérprete supremo de la Carta Magna, no advierte especial trascendencia constitucional en ello y no admite el recurso de amparo de las Juntas Generales de Araba para la investigación y enjuiciamiento de los delitos cometidos en un contexto de crímenes contra la humanidad.

El Diputado General de Álava ha criticado la displicencia que se desprende de las tres escuetas líneas con las que el Tribunal Constitucional se deshace de un capitulo negro de nuestra historia, que está en la memoria colectiva de Vitoria. Para la Asociación del 3 de Marzo la providencia del T.C., firmada el pasado cinco de Diciembre y conocida esta semana, es un aval a la impunidad franquista. Tras calificarlo de sorprendente, insólito y vergonzante, desde la Asociación de Víctimas y Familiares estudian, una vez agotada la vía judicial en el Estado Español, la posibilidad de buscar justicia en instancias internacionales como puede ser el Tribunal Europeo de DDHH de Estrasburgo.

Todos los grupos políticos han querido expresar su solidaridad con las víctimas y la gran mayoría su disconformidad con el Tribunal Constitucional. La portavoz del PP en Juntas Generales, Ana Morales, matizó, no obstante, que es necesario respetar el principio básico en el ordenamiento jurídico de la prescripción del delito y no jugar con él, según venga bien o mal. Y con respecto al 3 de Marzo añadió que sus víctimas son más graves que "si fuesen víctimas del terrorismo, porque lo que pasó allí fue debido a una actuación policial, desmedida y descontrolada, que nunca tuvo que ocurrir, y la responsabilidad fue del aparato del estado que en aquel momento no era un estado Democrático y de Derecho”. Únicamente cabe recordar que entre los nombres propios de aquel aparato del estado figuran el de Manuel Fraga Iribarne como ministro de Gobernación,posteriormente presidente del PP, además de Adolfo Suárez al frente de la Secretaría General del Movimiento y de Martin Villa en calidad de ministro Relaciones Sindicales.

El Fiscal Jefe de la Audiencia de Alava, Josu Izaguirre, ya ha dejado meridianamente clara la tesis de su acusación en el macro-juicio del caso que lleva el nombre del que fuera Diputado Foral de Administración Local, Alfredo De Miguel. Para Izaguirre, tal y como adelantábamos hace una semana, se trata de una trama organizada delictiva para el cobro de comisiones ilegales. Evitó textualmente vincular la trama con las siglas del partido al que pertenecían los procesados en el momento de los hechos investigados, el Partido Nacionalista Vasco, pero sí dijo que estaban bajo la protección de todo el estabilishment.

El Fiscal Jefe defiende la investigación y la instrucción de más de un lustro con elevadas penas. Excesivas y desproporcionadas a juicio de algunos observadores. La vista oral que se reanudará el próximo 19 de Febrero, además de una prueba real de fuego para los 26 procesados y sus defensas, pone en juego la calidad e idoneidad de la operación liderada por el fiscal y el juez, Roberto Ramos, que ejerció la mayor parte de la instrucción aunque no la finalizó. Los acusados declararán al final de la vista oral, prevista para el mes de Octubre. Luego se abrirá un periodo indeterminado de varias semanas, que pueden ser meses, para conocer la sentencia, con lo que todo apunta que llegará en medio de un clima pre-electoral: el de los comicios forales y municipales de 2019.

Cerramos la semana con dos buenas noticias.

Vitoria ha sido reconocida como municipio sostenible de Euskadi 2017. El galardón lo otorga la Red Vasca de Municipios Udal Sarea XXI.

El futuro, por otra parte, del convento de Betoño, edificio conocido como Krea, puede quedar despejado este mismo año. El presidente de la Fundación Vital a la que pertenece el complejo, Jon Urresti, ha confirmado la existencia varias propuestas. Son cuatro proyectos que proceden de la iniciativa, tanto pública como privada, y que abarcan ámbitos de la cultura, educación, deporte y un cuarto de carácter empresarial. Ve incluso cierta compatibilidad entre algunos de ellos. La fundación tomará una decisión en los próximos meses mientras que paralelamente se trabaja para acoger en el edificio de Kutxabank en Salburua la universidad privada Euneiz.