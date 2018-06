alguien te está escuchando

VIAJE MUSICAL A ASIA

El K-POP y el anime nos acercan el estilo musical de extremo oriente

09/06/2018

Una música que en los últimos tiempos está dando el salto desde Corea del Sur o Japón a las listas de éxitos mundiales. Algunos de los grupos de K-POP surcoreanos llegan a liderar la lista Billboard

NO GAME NO LIFE- Opening

Los hermanos Sora y Shiro son los que protagonizan esta historia. Un día reciben un e-mail de un desconocido que dice algo así como: "¿Alguna vez los hermanos se han preguntado si no son de este mundo?". Junto al mensaje hay un enlace, Sora decide darle al enlace que hay adjunto con el e-mail y les lleva a un juego de ajedrez. Shiro, a pesar de tener 11 años es una genio y se sabe todos los estados posibles del tablero. Con muchos esfuerzos y la ayuda de su hermano, consiguen vencerle. Seguido les envía otro e-mail diciendo: "Si hubiera un mundo donde todo se resuelve con juegos... un mundo en un tablero, donde las reglas y el objetivo estuvieran claros ¿Qué pensaríais de eso?", y en ese momento, Sora responde: "Si existe un mundo así, entonces, nosotros claramente hemos nacido en un mundo equivocado". En ese momento todo se apaga y se encuentran cayendo en picado hacia ese extraño mundo.

BTS- FAKE LOVE

Es una boy band surcoreana compuesta por 7 miembros. Debutaron el 13 de junio de 2013. Con su comeback, Fake Love, han conseguido situarse en el número 1 de la lista Billboard Top 200 de Estados Unidos. Actualmente es unos de los grupos más conocido a nivel mundial.

TWICE - WHAT IS LOVE?

Twice , es un grupo femenino surcoreano formado a través del programa de telerrealidad SIXTEEN en 2015. Debutaron el 20 de octubre de ese mismo año. El grupo está compuesto por nueve miembros:

-Jihyo, Chaeyoung, Jeongyeon, Dahyun y Nayeon, surcoreanas.

-Momo y Sana, japonesas.

-Mina, nipo-americana.

-Tzuyu, taiwanesa.

Hoy hace dos meses que salió la canción y llevan un total de 12 premios ganados en Corea.

Red Velvet- Red Flavor

Red Velvet es un grupo femenino surcoreano formado por cinco integrantes. El grupo debutó el 1 de agosto de 2014 con cuatro miembros. El 11 de marzo de 2015 se anunció la entrada en el grupo del quinto miembro. Todas ellas surcoreanas.

Got7- You Are

Got7 es una boy band surcoreana con siete miembros de diferentes países, formada por la discográfica JYP Entertainment, cuyo debut fue el 16 de enero de 2014, con el lanzamiento de la canción Girls Girls Girls y Got it? que es la versión extendida del debutque los llevó a alcanzar la primera posición en la lista de popularidad estadounidense Billboard Top World Albums Chart. El 22 de octubre de ese mismo año, debutaron en Japón con el lanzamiento de su primer sencillo Around the World.¿

La banda está compuesta por 7 miembros, quienes caracterizan que el grupo sea culturalmente diverso, al ser provenientes de Corea del Sur, Hong Kong, Tailandia y Estados Unidos. Desde los inicios de Got7, la banda obtuvo éxito inmediato tanto en los países de origen de sus integrantes, como en gran parte del mundo, recibiendo innumerables galardones y nominaciones.

PENTAGON- SHINE

Una boy band surcoreana que debutó el 10 de octubre de 2016. Está compuesto por: 8 surcoreanos, 1 chino y un japonés.